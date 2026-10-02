ホロライブ・風真いろは、ネトゲでの“黒歴史”開示にファンも困惑「ネナベしてた」「あいたたた…」
「ホロライブ」所属VTuber・風真いろはさんが、2日までにチャンネルを更新。MMORPGをプレイしていたときの“黒歴史”を告白し、ファンをドン引きさせた。
【動画】かつて使っていた“黒歴史ネーム”も開示するいろはさん（3：38：31ごろ）
ゲーム『マインクラフト』で釣りをしながら雑談をしていたいろはさんは「MMORPGの恥ずかしい思い出いっぱいあるよ。ガチごめんなんだけどネナベ（ネット上で男性を装って活動すること）してて」と話し、唐突に黒歴史開示配信をスタート。
「戦士とか暗黒騎士とかタンクばっかやってた時期があって、男のフリしたほうがもてたんだよね。ボイチャしないのをいいことにネナベしてた」「寡黙な男を演じて一人称は自分だった。でも、めっちゃフレンド申請飛んでくる」「男のフリしてカッコいいことすると野生の女の子たちが沸いてくれるの。あれがやめられないんだよね」と過去に行ったネナベ行為を告白。また、こういった行為は今もしているそうで「全然最近もでした。すみません」ともコメントしている。
この話題にファンからは「あいたたた…」「黒歴史開示チャンネルｗ」「ござるさん、無料でネナベコンサルしてて草」「昔からかっこいいって思われたかったのか 中身はこんなに可愛いのにな」「ヒートアップして恥ずかしさを隠す為にどんどん黒歴史開示し始めるのほんと草」などの反応が集まっていた。
引用：YouTubeチャンネル「Iroha ch. 風真いろは - holoX -」
【動画】かつて使っていた“黒歴史ネーム”も開示するいろはさん（3：38：31ごろ）
ゲーム『マインクラフト』で釣りをしながら雑談をしていたいろはさんは「MMORPGの恥ずかしい思い出いっぱいあるよ。ガチごめんなんだけどネナベ（ネット上で男性を装って活動すること）してて」と話し、唐突に黒歴史開示配信をスタート。
この話題にファンからは「あいたたた…」「黒歴史開示チャンネルｗ」「ござるさん、無料でネナベコンサルしてて草」「昔からかっこいいって思われたかったのか 中身はこんなに可愛いのにな」「ヒートアップして恥ずかしさを隠す為にどんどん黒歴史開示し始めるのほんと草」などの反応が集まっていた。
引用：YouTubeチャンネル「Iroha ch. 風真いろは - holoX -」