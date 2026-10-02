『ゴジラ-0.0』公開記念！ 金ローで山崎貴監督『ALWAYS 三丁目の夕日』『ゴジラ-1.0』2週連続放送
『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では、山崎貴監督最新作『ゴジラ-0.0』の11月3日公開を記念して、10月23日、30日の2週にわたって、山崎貴監督のヒット作を放送する。1週目の23日は『ALWAYS 三丁目の夕日』、2週目の30日には最新作の前作となる『ゴジラ-1.0』を本編ノーカットで放送する。
【写真】映画賞を総なめにした『ALWAYS 三丁目の夕日』場面写真ギャラリー
10月23日放送の『ALWAYS 三丁目の夕日』は、観客動員270万人、興行収入30億円を突破。エランドール賞など数々の映画賞を総なめ、第29回日本アカデミー賞では、最優秀作品賞をはじめ、全13部門中12部門で最優秀賞を獲得した。
舞台は終戦から13年が経ち、日本が「高度経済成長」を迎えようとしていた昭和33年。けっして裕福ではなかったけれど、人々は、明るい未来に向かって懸命に生きていた。この年に着工した東京タワーは、あたかも、そんな人々の希望を象徴しているかの様であった。そんな東京タワーのふもとの下町に暮らす温かくも個性豊かな面々が織り成す感動と希望の物語だ。
原作は、連載開始から30年以上にわたって人々に愛され続け、シリーズ発行部数1400万部を誇る、西岸良平のロングセラーコミック。緻密な時代考証、広大なロケセット、そして山崎監督が得意とする最新VFX技術によりリアルに再現された街並みを背景に、今の日本が忘れてしまった“豊かではなかったけど、明日への夢があった”時代を描く。
出演は、芥川賞受賞の夢に向かって一流の小説家を目指す駄菓子屋の店主、茶川竜之介を吉岡秀隆。シャイで無口な少年、古行淳之介を須賀健太。その淳之介を竜之介に押し付ける居酒屋経営の女、石崎ヒロミを小雪。
竜之介の駄菓子屋の向かいにある小さな自動車修理業を営む、鈴木オート社長、鈴木則文を堤真一。その妻、トモエを薬師丸ひろ子。青森から集団就職で上京し、鈴木オートで働くことになる女学生、星野六子を堀北真希。他にも、もたいまさこ、三浦友和、小日向文世、小木茂光、奥貫薫、石丸謙二郎など実力派の俳優陣が脇を固める。
11月3日、「ゴジラの日」に最新作『ゴジラ-0.0』の公開を控え、前作『ゴジラ-1.0』を10月30日に放送。日本製作の実写版ゴジラ30作目、ゴジラ70周年を記念して製作された本作は、山崎が監督、脚本、VFXを担当。興行収入76．5億円を超える大ヒットとなった。さらにその人気は、日本にとどまることなく、全米歴代邦画実写作品の興行収入1位を記録。全世界で160億円以上の興行収入を叩き出した大ヒットとなり、第96回アカデミー賞（R）では、邦画・アジア映画史上初の視覚効果賞を受賞という歴史的快挙を成し遂げた。
舞台は、第二次世界大戦の敗戦ですべてを失った日本。戦争によって焦土と化し、何もかもを失い文字通り「無（ゼロ）」になったこの国に、追い打ちをかけるように突如ゴジラが出現する。ゴジラはその圧倒的な力で日本を「負（マイナス）」へと叩き落とす。「政府も頼れない、武器も弾薬もない状況で、いかにしてゴジラと戦うか？」という、市井の人々のゴジラ討伐に向けた無謀とも言える挑戦と、戦争を引きずり、多くのものを失ってもなお、強く生きていこうとする姿をドラマチックに描く。
そして、ラストシーンでは、本作から2年後を描く最新作『ゴジラ-0.0』を暗示させる不気味な予兆が…。主演を神木隆之介、ヒロイン役を浜辺美波が務め、NHK連続テレビ小説『らんまん』でも夫婦役を演じて話題を集めた二人が共演。戦争から生還するも両親を失った主人公の敷島浩一を神木、焼け野原の戦後日本をひとり強く生きるなかで敷島と出会う大石典子を浜辺が演じる。他にも、山田裕貴、青木崇高、吉岡秀隆、安藤サクラ、佐々木蔵之介ら、人気、実力ともに日本を代表する俳優たちが共演している。
また、この放送と連動して、BS日テレでは11月1日19時から『ゴジラ』（1954年製作。シリーズ1作目）、11月8日18時30分から『ゴジラ-1.0』のモノクロ映像版となる『ゴジラ-1.0／C』を放送する。
映画『ALWAYS 三丁目の夕日』は10月23日21時、映画『ゴジラ-1.0』は10月30日21時に日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送。
【写真】映画賞を総なめにした『ALWAYS 三丁目の夕日』場面写真ギャラリー
10月23日放送の『ALWAYS 三丁目の夕日』は、観客動員270万人、興行収入30億円を突破。エランドール賞など数々の映画賞を総なめ、第29回日本アカデミー賞では、最優秀作品賞をはじめ、全13部門中12部門で最優秀賞を獲得した。
原作は、連載開始から30年以上にわたって人々に愛され続け、シリーズ発行部数1400万部を誇る、西岸良平のロングセラーコミック。緻密な時代考証、広大なロケセット、そして山崎監督が得意とする最新VFX技術によりリアルに再現された街並みを背景に、今の日本が忘れてしまった“豊かではなかったけど、明日への夢があった”時代を描く。
出演は、芥川賞受賞の夢に向かって一流の小説家を目指す駄菓子屋の店主、茶川竜之介を吉岡秀隆。シャイで無口な少年、古行淳之介を須賀健太。その淳之介を竜之介に押し付ける居酒屋経営の女、石崎ヒロミを小雪。
竜之介の駄菓子屋の向かいにある小さな自動車修理業を営む、鈴木オート社長、鈴木則文を堤真一。その妻、トモエを薬師丸ひろ子。青森から集団就職で上京し、鈴木オートで働くことになる女学生、星野六子を堀北真希。他にも、もたいまさこ、三浦友和、小日向文世、小木茂光、奥貫薫、石丸謙二郎など実力派の俳優陣が脇を固める。
11月3日、「ゴジラの日」に最新作『ゴジラ-0.0』の公開を控え、前作『ゴジラ-1.0』を10月30日に放送。日本製作の実写版ゴジラ30作目、ゴジラ70周年を記念して製作された本作は、山崎が監督、脚本、VFXを担当。興行収入76．5億円を超える大ヒットとなった。さらにその人気は、日本にとどまることなく、全米歴代邦画実写作品の興行収入1位を記録。全世界で160億円以上の興行収入を叩き出した大ヒットとなり、第96回アカデミー賞（R）では、邦画・アジア映画史上初の視覚効果賞を受賞という歴史的快挙を成し遂げた。
舞台は、第二次世界大戦の敗戦ですべてを失った日本。戦争によって焦土と化し、何もかもを失い文字通り「無（ゼロ）」になったこの国に、追い打ちをかけるように突如ゴジラが出現する。ゴジラはその圧倒的な力で日本を「負（マイナス）」へと叩き落とす。「政府も頼れない、武器も弾薬もない状況で、いかにしてゴジラと戦うか？」という、市井の人々のゴジラ討伐に向けた無謀とも言える挑戦と、戦争を引きずり、多くのものを失ってもなお、強く生きていこうとする姿をドラマチックに描く。
そして、ラストシーンでは、本作から2年後を描く最新作『ゴジラ-0.0』を暗示させる不気味な予兆が…。主演を神木隆之介、ヒロイン役を浜辺美波が務め、NHK連続テレビ小説『らんまん』でも夫婦役を演じて話題を集めた二人が共演。戦争から生還するも両親を失った主人公の敷島浩一を神木、焼け野原の戦後日本をひとり強く生きるなかで敷島と出会う大石典子を浜辺が演じる。他にも、山田裕貴、青木崇高、吉岡秀隆、安藤サクラ、佐々木蔵之介ら、人気、実力ともに日本を代表する俳優たちが共演している。
また、この放送と連動して、BS日テレでは11月1日19時から『ゴジラ』（1954年製作。シリーズ1作目）、11月8日18時30分から『ゴジラ-1.0』のモノクロ映像版となる『ゴジラ-1.0／C』を放送する。
映画『ALWAYS 三丁目の夕日』は10月23日21時、映画『ゴジラ-1.0』は10月30日21時に日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送。