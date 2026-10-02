UAE＝アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機内で副操縦士が機長を刺した事件で、乗客の1人が急降下する旅客機を操縦し、機体を水平に戻していたことが分かりました。

■わずか2分で約5000m急降下…当時の詳しい状況

事件当時の機内の映像。機体が激しく揺れ、悲鳴があがります。

日本時間の先月30日、乗客174人を乗せ、アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機の中で事件は起きました。

AP通信などによりますと、飛行中に副操縦士が機長を刺し、機体を墜落させようとしたとみられています。

機内で何が起きていたのか、当時の詳しい状況が分かってきました。

コックピットには機長と副操縦士の2人。飛行中に何らかの理由で口論になり、副操縦士が機長を刺したといいます。その際、使われた可能性があるのが、機内に設置されている非常用のオノです。

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機体は正常なコントロールを失い急降下。

当時の高度を示したフライトレーダーでは、わずか2分の間におよそ1万6000フィート、つまり5000メートルほど一気に下がっているのが分かります。

フライトレーダーで黄色く表示されていた機体のマークは急降下があった直後、赤色に変わっていました。これは、緊急事態を知らせる信号が発信されたことを示しています。

刺された機長が内側からしか開けることができないコックピットのドアをなんとか開けたとみられ、複数の乗客が助けに入るためコックピットの中へ。副操縦士を取り押さえ、そのうち1人の男性が操縦かんを握って機体を水平に戻したということです。

操縦かんを握った男性は、普段は配管工で飛行機の操縦経験は一切ないといいます。

操縦かんを握った旅客機の乗客

「航空事故の検証番組を見ていたから、操縦かんを引くことを知っていました」

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テレビ番組で見た知識をもとにとっさに操縦したということです。

乗客

「いま私たちは機内にいる。テロリストを制圧した」

その後、乗り合わせていた別のパイロットが操縦を引き継ぎ、サウジアラビアの空港に緊急着陸させたということです。乗客は全員無事で、刺された機長も命に別条はないということです。

乗客の大半がイスラエル人とされる今回の事件について、FOXニュースに出演したネタニヤフ首相は、テロの可能性を主張しました。

ネタニヤフ首相

「この襲撃者は明らかにイスラエル人を憎んでいた」

イスラエルメディアは、機長を刺した副操縦士はオマーン国籍の男だと伝えています。

また、UAE外務省は事故原因の調査を始めたとした上で「結果が公表されるまでは未確認情報を流すのは控えるべき」との声明を発表しました。

（10月1日放送『news zero』より）