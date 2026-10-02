柄本佑・吉岡里帆・今田美桜・出口夏希ら「第18回TAMA映画賞」受賞作品＆受賞者発表【一覧】
【モデルプレス＝2026/10/02】「第18回TAMA映画賞」の受賞作品及び受賞者が発表され、柄本佑、吉岡里帆、今田美桜、出口夏希らが受賞した。
【写真】最優秀女優賞受賞の人気女優、ぱっつん前髪で雰囲気ガラリ
このたび国内映画賞のトップバッターとして注目を集める「第18回TAMA映画賞」の受賞作品及び受賞者が決定。本年度最も活力溢れる作品の監督及びスタッフ・キャストを表彰する最優秀作品賞には『急に具合が悪くなる』と『さとこはいつも』が選出。さらに、本年度最も心に残った男優を表彰する最優秀男優賞を本木雅弘と柄本、本年度最も心に残った女優を表彰する最優秀女優賞を吉岡と今田、本年度最も飛躍した監督もしくは顕著な活躍をした新人監督を表彰する最優秀新進監督賞を中川駿監督と孫明雅監督が受賞した。
そして、本年度最も飛躍した男優もしくは顕著な活躍をした新人男優を表彰する最優秀新進男優賞を黒崎煌代、山時聡真、本年度最も飛躍した女優もしくは顕著な活躍をした新人女優を表彰する最優秀新進女優を出口、南琴奈が受賞した。
映画ファンを魅了した事象に対し表彰する特別賞には、塚本晋也監督及びスタッフ・キャスト一同と、河合健監督及びスタッフ・キャスト一同が選出された。
TAMA映画賞は、2009年にスタートし、前年10月から当年9月に一般劇場で公開された作品及び監督・キャスト・スタッフを対象に、市民ボランティアの実行委員が選考。「明日への元気を与えてくれる・夢をみせてくれる活力溢れる＜いきのいい＞作品・監督・俳優」を、映画ファンの立場から感謝をこめて表彰している。（modelpress編集部）
・『急に具合が悪くなる』（濱口竜介監督及びスタッフ・キャスト一同）
・『さとこはいつも』（沖田修一監督及びスタッフ・キャスト一同）
・塚本晋也監督及びスタッフ・キャスト一同（『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』）
・河合健監督及びスタッフ・キャスト一同（『みんな、おしゃべり！』）
・本木雅弘（『黒牢城』『八月の声を運ぶ男』）
・柄本佑（『メモリィズ』『星と月は天の穴』『木挽町のあだ討ち』『黒牢城』『白鳥とコウモリ』）
・吉岡里帆（『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』『シャドウワーク』）
・今田美桜（『白鳥とコウモリ』『映画ラストマン -FIRST LOVE-』）
・中川駿監督（『90メートル』）
・孫明雅監督（『トロフィー』）
・黒崎煌代（『急に具合が悪くなる』『アフター・ザ・クエイク』『見はらし世代』『ストロベリームーン 余命半年の恋』『万事快調』『脛擦りの森』）
・山時聡真（『90メートル』『ブルーロック』）
・出口夏希（『ルックバック』『万事快調 』『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』）
・南琴奈（『90メートル』『ミーツ・ザ・ワールド』『終点のあの子』『夜勤事件』）
『急に具合が悪くなる』：運命的な出会いによって惹かれ合い、互いを特別な存在と認め合った2人。忍び寄る死に抗いながらも、言葉を尽くした丁寧な対話で濃密な時間を積み重ねていくその姿は、「人が人と向き合うとはどういうことか」を観客に深く問いかけた。
『さとこはいつも』：年齢も境遇も違う3人の“さとこ”が、自分の物語を書くことで凝り固まった日々から自分を解き放っていく姿を、可笑しく愛おしい人間模様として描いた。誰の人生も語るに足る1冊なのだと高らかに肯定し、観客一人ひとりの毎日をそっと祝福した。
戦地にいるかのような眼前に迫る映像によって、その傷跡の大きさを観客に知らしめた『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』に対して：戦争が1人の人間を加害者へと変えてしまう恐怖と、罪を背負って生き続けることの重さを真正面から描いた。少女の純粋な問いやカウンセリングを通して自らの加害と向き合い、その記憶を語り続けるネルソン氏の姿に、再生へと向かう人間の力を描き出した。
ろう者とクルド人、言語の壁の向こうにいる他者とどう分かり合うかを、唯一無二のユーモアで描いた『みんな、おしゃべり！』に対して：言語も立場も違う隣人同士が、譲れないものを抱えたままぶつかり合う姿を緩やかなユーモアで描いた。分かりやすい和解へ着地させることなく、他者と分かり合うことの難しさと可能性を、痛快な笑いのなかに示してみせた。
本木雅弘：『黒牢城』において、荒木村重の威厳、知性、滑稽さ、もの哀しさを併せ持つ人間像を創出した。官兵衛との対話を重ねるなかで、内面が次第に揺らいでいく過程を背中、間合い、声の変化で表現し、威厳の奥にある脆さを浮かび上がらせた。
柄本佑：現代劇から時代劇まで多彩な作品において、相手との間や呼吸を丁寧に積み重ねて場面に奥行きと余韻をもたらした。『メモリィズ』においては、飄々（ひょうひょう）とした佇まいのなかに人間味のある温かさを滲ませて、家族の記憶と記録の物語を優しく紡ぎ出した。
吉岡里帆：『ストリート・キングダム』では、完成したレコードを手に朝の街を駆ける姿に、自ら表現を形にする喜びと躍動感を溢れさせた。『シャドウワーク』では、暴力で傷ついた人物の痛みと危うさを抑制の利いた演技で滲ませ、鮮やかな「陽」と深い「陰」の両極に確かな実在感を与えた。
今田美桜：『白鳥とコウモリ』において、澄んだ瞳に怒りや戸惑い、真実を知りたいという強い思いを宿らせた。台詞に頼らず、眼差しと全身で揺れ動く感情を伝え、抑制の利いた表現のなかに芯の強さを備えたヒロインを創り出し、確かな演技力を示した。
中川駿監督：人生の岐路に立つ息子と難病を抱える母親、2人とつながる人々の、一人ひとりの心の距離を静かに丁寧に描き出した。やがて迎えたその日、想いが重なる瞬間に溢れ出す涙が、観る者を深く温かな感動で包み込んだ。
孫明雅監督：思春期の少女が、自分の世界を広げながら自身のルーツに深く関わる「朝鮮舞踊」を通じてアイデンティティに向き合う様子をみずみずしく描いた。家族や友達と過ごす日常を丁寧に描写し、観客に他者へ想いをめぐらす想像力を喚起させた。
黒崎煌代：『急に具合が悪くなる』において、舞台と客席をはじめ、人を隔てるあらゆるものを軽やかに越えていく青年・智樹を演じ、2人の主人公を結びつける要となった。3時間を超える物語の重心を静かに支えたその存在感は、今後のさらなる飛躍を確信させた。
山時聡真：『90メートル』において、難病の母への想いに揺れ動く心優しい少年を、情感を細やかに込めて、真っすぐに演じ切った。母への尊敬と自分の胸の内を真摯に語る、一点の曇りもない眼差しに、背筋が伸びる思いがした。
出口夏希：『ルックバック』において、創作の力を信じひたむきに描き続ける藤野を天真爛漫に体現した。のびやかに自由に生み出される表現は作品の魅力を加速させる。
南琴奈：凛とした佇まいのなかに、心の深い奥行きを感じさせる演技で、多彩な役柄を自然な空気感で表現した。『90メートル』においては、何気ない日常のやり取りの隅々に優しさを滲ませ、飾らない言葉でそっと主人公の背中を押す姿に、観る者も心をほどかれた。
【Not Sponsored 記事】
【写真】最優秀女優賞受賞の人気女優、ぱっつん前髪で雰囲気ガラリ
◆柄本佑・吉岡里帆・今田美桜・出口夏希らが受賞
このたび国内映画賞のトップバッターとして注目を集める「第18回TAMA映画賞」の受賞作品及び受賞者が決定。本年度最も活力溢れる作品の監督及びスタッフ・キャストを表彰する最優秀作品賞には『急に具合が悪くなる』と『さとこはいつも』が選出。さらに、本年度最も心に残った男優を表彰する最優秀男優賞を本木雅弘と柄本、本年度最も心に残った女優を表彰する最優秀女優賞を吉岡と今田、本年度最も飛躍した監督もしくは顕著な活躍をした新人監督を表彰する最優秀新進監督賞を中川駿監督と孫明雅監督が受賞した。
映画ファンを魅了した事象に対し表彰する特別賞には、塚本晋也監督及びスタッフ・キャスト一同と、河合健監督及びスタッフ・キャスト一同が選出された。
◆「TAMA映画賞」
TAMA映画賞は、2009年にスタートし、前年10月から当年9月に一般劇場で公開された作品及び監督・キャスト・スタッフを対象に、市民ボランティアの実行委員が選考。「明日への元気を与えてくれる・夢をみせてくれる活力溢れる＜いきのいい＞作品・監督・俳優」を、映画ファンの立場から感謝をこめて表彰している。（modelpress編集部）
◆「第18回TAMA映画賞」受賞作品及び受賞者
【最優秀作品賞】
・『急に具合が悪くなる』（濱口竜介監督及びスタッフ・キャスト一同）
・『さとこはいつも』（沖田修一監督及びスタッフ・キャスト一同）
【特別賞】
・塚本晋也監督及びスタッフ・キャスト一同（『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』）
・河合健監督及びスタッフ・キャスト一同（『みんな、おしゃべり！』）
【最優秀男優賞】
・本木雅弘（『黒牢城』『八月の声を運ぶ男』）
・柄本佑（『メモリィズ』『星と月は天の穴』『木挽町のあだ討ち』『黒牢城』『白鳥とコウモリ』）
【最優秀女優賞】
・吉岡里帆（『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』『シャドウワーク』）
・今田美桜（『白鳥とコウモリ』『映画ラストマン -FIRST LOVE-』）
【最優秀新進監督賞】
・中川駿監督（『90メートル』）
・孫明雅監督（『トロフィー』）
【最優秀新進男優賞】
・黒崎煌代（『急に具合が悪くなる』『アフター・ザ・クエイク』『見はらし世代』『ストロベリームーン 余命半年の恋』『万事快調』『脛擦りの森』）
・山時聡真（『90メートル』『ブルーロック』）
【最優秀新進女優賞】
・出口夏希（『ルックバック』『万事快調 』『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』）
・南琴奈（『90メートル』『ミーツ・ザ・ワールド』『終点のあの子』『夜勤事件』）
◆「第18回TAMA映画賞」各賞受賞理由
【最優秀作品賞】
『急に具合が悪くなる』：運命的な出会いによって惹かれ合い、互いを特別な存在と認め合った2人。忍び寄る死に抗いながらも、言葉を尽くした丁寧な対話で濃密な時間を積み重ねていくその姿は、「人が人と向き合うとはどういうことか」を観客に深く問いかけた。
『さとこはいつも』：年齢も境遇も違う3人の“さとこ”が、自分の物語を書くことで凝り固まった日々から自分を解き放っていく姿を、可笑しく愛おしい人間模様として描いた。誰の人生も語るに足る1冊なのだと高らかに肯定し、観客一人ひとりの毎日をそっと祝福した。
【特別賞】
戦地にいるかのような眼前に迫る映像によって、その傷跡の大きさを観客に知らしめた『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』に対して：戦争が1人の人間を加害者へと変えてしまう恐怖と、罪を背負って生き続けることの重さを真正面から描いた。少女の純粋な問いやカウンセリングを通して自らの加害と向き合い、その記憶を語り続けるネルソン氏の姿に、再生へと向かう人間の力を描き出した。
ろう者とクルド人、言語の壁の向こうにいる他者とどう分かり合うかを、唯一無二のユーモアで描いた『みんな、おしゃべり！』に対して：言語も立場も違う隣人同士が、譲れないものを抱えたままぶつかり合う姿を緩やかなユーモアで描いた。分かりやすい和解へ着地させることなく、他者と分かり合うことの難しさと可能性を、痛快な笑いのなかに示してみせた。
【最優秀男優賞】
本木雅弘：『黒牢城』において、荒木村重の威厳、知性、滑稽さ、もの哀しさを併せ持つ人間像を創出した。官兵衛との対話を重ねるなかで、内面が次第に揺らいでいく過程を背中、間合い、声の変化で表現し、威厳の奥にある脆さを浮かび上がらせた。
柄本佑：現代劇から時代劇まで多彩な作品において、相手との間や呼吸を丁寧に積み重ねて場面に奥行きと余韻をもたらした。『メモリィズ』においては、飄々（ひょうひょう）とした佇まいのなかに人間味のある温かさを滲ませて、家族の記憶と記録の物語を優しく紡ぎ出した。
【最優秀女優賞】
吉岡里帆：『ストリート・キングダム』では、完成したレコードを手に朝の街を駆ける姿に、自ら表現を形にする喜びと躍動感を溢れさせた。『シャドウワーク』では、暴力で傷ついた人物の痛みと危うさを抑制の利いた演技で滲ませ、鮮やかな「陽」と深い「陰」の両極に確かな実在感を与えた。
今田美桜：『白鳥とコウモリ』において、澄んだ瞳に怒りや戸惑い、真実を知りたいという強い思いを宿らせた。台詞に頼らず、眼差しと全身で揺れ動く感情を伝え、抑制の利いた表現のなかに芯の強さを備えたヒロインを創り出し、確かな演技力を示した。
【最優秀新進監督賞】
中川駿監督：人生の岐路に立つ息子と難病を抱える母親、2人とつながる人々の、一人ひとりの心の距離を静かに丁寧に描き出した。やがて迎えたその日、想いが重なる瞬間に溢れ出す涙が、観る者を深く温かな感動で包み込んだ。
孫明雅監督：思春期の少女が、自分の世界を広げながら自身のルーツに深く関わる「朝鮮舞踊」を通じてアイデンティティに向き合う様子をみずみずしく描いた。家族や友達と過ごす日常を丁寧に描写し、観客に他者へ想いをめぐらす想像力を喚起させた。
【最優秀新進男優賞】
黒崎煌代：『急に具合が悪くなる』において、舞台と客席をはじめ、人を隔てるあらゆるものを軽やかに越えていく青年・智樹を演じ、2人の主人公を結びつける要となった。3時間を超える物語の重心を静かに支えたその存在感は、今後のさらなる飛躍を確信させた。
山時聡真：『90メートル』において、難病の母への想いに揺れ動く心優しい少年を、情感を細やかに込めて、真っすぐに演じ切った。母への尊敬と自分の胸の内を真摯に語る、一点の曇りもない眼差しに、背筋が伸びる思いがした。
【最優秀新進女優賞】
出口夏希：『ルックバック』において、創作の力を信じひたむきに描き続ける藤野を天真爛漫に体現した。のびやかに自由に生み出される表現は作品の魅力を加速させる。
南琴奈：凛とした佇まいのなかに、心の深い奥行きを感じさせる演技で、多彩な役柄を自然な空気感で表現した。『90メートル』においては、何気ない日常のやり取りの隅々に優しさを滲ませ、飾らない言葉でそっと主人公の背中を押す姿に、観る者も心をほどかれた。
【Not Sponsored 記事】