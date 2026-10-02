9月30日、熊本地震の被災地を見舞うため、熊本県を訪問された天皇陛下と雅子さま。熊本空港から、自衛隊のヘリコプターに乗り継いで八代市に入、続いて氷川町、宇城市を訪れ、地元の人々と交流された。

そんな避難生活を送る地元の人々をいたわるようにお声がけされる両陛下のジャケットには、全国的に愛される有名キャラクターのピンバッジがつけられていたのだ。

「熊本県のPRキャラクター『くまモン』です。熊本空港に到着された際には、お付けになっていらっしゃらなかったのですが……」（皇室担当記者）

熊本空港で両陛下を迎えた木村知事は、被災状況に加え、くまモンの活躍ぶりについても両陛下にお伝えしたという。

「すると、雅子さまが木村知事の着けていたくまモンのバッジをご覧になり、『それ、くまモンさんのバッジですね』とおっしゃられたそうです。両陛下は『ぜひ胸につけさせてほしい』とご所望になり、木村知事がその場でバッジをプレゼントし、お付けなったと聞きます」（前出・皇室担当記者）

木村知事は、くまモンのバッジを着けられた両陛下のお姿に、被災地にお心を寄せる気持ちを感じたとご訪問後に明かしているが、実は10年前にも、同じくまモンのバッジにちなんだエピソードがある。

「2016年5月、この前月に発生した熊本地震のお見舞いのため、上皇ご夫妻が天皇皇后として熊本県をお見舞いのために訪問されました。その際、美智子さまがお腰のあたりにくまモンのピンバッジを着けられていたのです。

このバッジは2013年に熊本県を訪問された際に、当時の知事から贈られたものでした。またこのご訪問時、くまモンと対面した美智子さまが『くまモンさんはおひとりなの？』と質問され、関係者が慌ててしまうというエピソードが話題になったことがありました。

天皇陛下と雅子さまも、美智子さまがくまモンバッジを着けられていたことを思い出し、木村知事にお声がけされたのでしょう」（前出・皇室担当記者）

X上では、くまモンバッジを着けられた両陛下のお気遣いに、感動の声が相次いだ。

《両陛下の優しさや配慮やエールに涙…》

《いたわりの優しさの滲み出る両陛下のお写真にもらい泣き》

《なんか涙出てきた》

被災地を思われる天皇皇后両陛下と上皇さまのお気持ちは、世代を越えて受け継がれている。