モナキ、『めざましどようび』シーズンゲストに決定！ 秋にまつわるトピックに全力チャレンジする
情報番組『めざましどようび』（フジテレビ系／毎週土曜6時）では、10月からスタジオに季節ごとの「シーズンゲスト」が登場し、さまざまなコーナーに出演する。シーズンゲスト第1号は4人組男性歌謡グループのモナキに決まった。
【写真】シーズンゲストに決定したモナキ
モナキは10月10日、10月31日の放送で、さまざまなコーナーに生出演。「モナキのアキ」と題し、「スポーツ」「グルメ」「芸術」など秋にまつわるトピックに全力チャレンジする。一部のメンバーは中継先から生グルメリポートに挑戦する予定だ。
4月にデビューしたモナキは、8月に開催された「めざましWANGANフェス」で、めざましライブに初登場。デビュー曲の「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」を披露したほか、客席に降りて行う“ゼロ距離ファンサービス（ラウンド）”や、モナキに関するクイズ大会“モナ王（キング）決定戦”、おヨネによる“飛びすぎジャンプ”の計測企画などで会場を盛り上げた。親しみやすいキャラクターのモナキが、今秋『めざど』のスタジオにも登場し、ハッピーなエネルギーを届ける。
さらに、上垣皓太朗フジテレビアナウンサーの新コーナー「上垣しらべ」がスタートする。
上垣アナは、2024年に『めざましどようび』お天気キャスターとして番組に加わり、台風中継から、「こぶたのレース」の実況まで 幅広いジャンルの企画を経験。この秋スタートする「上垣しらべ」では、日々の暮らしに役立つ多彩なテーマを徹底調査。旬な食材の味や値段、賢いお買い物術など、物価高を乗り切るお得情報を詳しく伝える。
『めざましどようび』は、フジテレビ系にて毎週土曜6時放送。
※チーフプロデューサー・谷 翔平、藤村美里のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■チーフプロデューサー・谷 翔平、藤村美里
『めざましどようび』と共に土曜日の朝をもっともっと楽しく過ごしていただきたいという思いから、“シーズンゲスト”をスタートします。先日“めざましWANGANフェス”に出演してくださったモナキの皆さんの圧倒的なエンターテイナーぶりに感激し、１組目のシーズンゲストとしてご出演をお願いしました。ぜひモナキの皆さんのポジティブで温かいパワーをご覧いただき、楽しい週末をスタートさせていただけたらと思います！
【写真】シーズンゲストに決定したモナキ
モナキは10月10日、10月31日の放送で、さまざまなコーナーに生出演。「モナキのアキ」と題し、「スポーツ」「グルメ」「芸術」など秋にまつわるトピックに全力チャレンジする。一部のメンバーは中継先から生グルメリポートに挑戦する予定だ。
さらに、上垣皓太朗フジテレビアナウンサーの新コーナー「上垣しらべ」がスタートする。
上垣アナは、2024年に『めざましどようび』お天気キャスターとして番組に加わり、台風中継から、「こぶたのレース」の実況まで 幅広いジャンルの企画を経験。この秋スタートする「上垣しらべ」では、日々の暮らしに役立つ多彩なテーマを徹底調査。旬な食材の味や値段、賢いお買い物術など、物価高を乗り切るお得情報を詳しく伝える。
『めざましどようび』は、フジテレビ系にて毎週土曜6時放送。
※チーフプロデューサー・谷 翔平、藤村美里のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■チーフプロデューサー・谷 翔平、藤村美里
『めざましどようび』と共に土曜日の朝をもっともっと楽しく過ごしていただきたいという思いから、“シーズンゲスト”をスタートします。先日“めざましWANGANフェス”に出演してくださったモナキの皆さんの圧倒的なエンターテイナーぶりに感激し、１組目のシーズンゲストとしてご出演をお願いしました。ぜひモナキの皆さんのポジティブで温かいパワーをご覧いただき、楽しい週末をスタートさせていただけたらと思います！