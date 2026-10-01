◇ア・リーグワイルドカードシリーズ第2戦 ホワイトソックス7-3アストロズ（2026年9月30日 ヒューストン）

大リーグは9月30日（日本時間1日）、各地で3回戦制のワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦が行われた。ホワイトソックスは敵地でアストロズを7-3で下し、2連勝で同シリーズ勝ち上がりを決めた。村上宗隆内野手（26）は5打数無安打3三振に終わるも、試合後のシャンパンファイトでは喜びを爆発させた。ガーディアンズとの地区シリーズは3日（同4日）から始まる。

3年連続100敗からの史上最大の下克上へ、第1関門を突破した。2度目のシャンパンファイトを楽しんだ村上も大はしゃぎだった。

「（シャンパンで）顔面が痛いです。今日は僕は何もしてませ～んっ！ファーストで球を捕っただけ。本当にみんなが頼もしい」

前日は決勝犠飛を放つなど勝利に貢献したが、この日は5打数無安打3三振と快音は響かず。それでも昨季までDeNAで活躍した左腕ケイが4-3の5回1死一、二塁のピンチで救援して無失点に抑え、ポストシーズン（PS）初白星をマーク。打っては7番マイドロスが6回に貴重な3ランなどチーム力の高さを見せつけた。

打線だけでなく、祝祭の場でも不可欠なのが村上だ。PS進出を決めた際には「アイム、ジャパニーーズ！」と川崎宗則氏（元ブルージェイズなど）の名ゼリフを引用し爆笑を誘った。この日も「I don’t speak English！（英語が話せないんだ）」と叫びながら、「So amazing， I like champagne fight， I like celebration！（本当に凄い。シャンパンファイトやお祝いは大好きなんだ）」と英語で叫び、場を盛り上げた。

ミラクル・ホワイトソックスの次の標的は、1ゲーム差で同地区優勝を譲ったガーディアンズ。「地区優勝を取られた悔しさはある。僕たちが強いというところを見せたい」とリベンジを誓った。（杉浦大介通信員）