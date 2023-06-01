路上の人たちが心配そうに見守る中、交差点の中心で救急隊員が懸命に心臓マッサージを行っています。すぐそばには、前の部分が大破した車が。その下には自転車の車輪のようなもののほか、靴も落ちています。

撮影者

「心臓マッサージを受けている方は1人確認できたのですが、それ以外の方も座ったままだったり寝転がっていた」

1日午後、神戸市の三宮で車が歩行者ら4人をはねる事故がありました。20代の女性1人が死亡し、3人が軽傷、運転していた男性は重傷だということです。

「この事故の件でけがされた方がいたら、パトカーまで来てください」

現場はJR三ノ宮駅から200メートルほど離れた場所で、付近には神戸市役所や多くの店舗が並ぶ、人通りが多いエリア。

警察によりますと、赤信号の交差点に車が進入。歩行者らをはね、その後、トラックに衝突したといいます。トラックは荷台の下の部分がへこんでいます。

トラックのドライバー

「信号は僕側が青で、向こうが赤。よく見てもらったらわかるけど、へこんでいますよね。今見て、すごい大事故だった」

警察が事故の状況を詳しく調べています。