ガンバレルーヤよしこ、驚きの“きのこ飼育”「新幹線に乗せて…」 まひるはハンドパンに熱中「10万円で買い取って」
お笑いコンビ・ガンバレルーヤが1日、都内で行われた『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』（23日公開）ジャパンプレミアに登壇した。
【集合ショット】楽しそう！ショーン＆ビッツァーも登場したジャパンプレミア
熱中しているものについて、よしこが「きのこを育てているんです。毎日2～3回、霧吹きをしなければいけないんですけど、これがかわいくて仕方ない」とにっこり。「この間、実家に帰る時に、毎日2～3回の霧吹きができない、どうしようと考えて、ペットとかを入れるような“ケージ”にきのこ入れて、新幹線に乗せて、実家に帰りました。お母さんが（ケージを見て）『ペットでも飼ったの？』って聞いてきたので、私がきのこ出したら、お母さんが腰抜かして（笑）。申し訳ないので、バターでソテーして食べさせてあげました」と笑わせた。
相方のまひるは「この間、番組の企画でハンドパンをやったのですが、それからハマっちゃって、番組終わったんですけど、10万円で買い取って、暇さえあれば叩いているんです」と声を弾ませていた。
本作は、英国のアードマン・アニメーションズが手がけるストップモーション・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画第3弾。アードマン設立50周年、ショーンのキャラクター誕生30周年という節目の年に公開される記念作となっている。
【集合ショット】楽しそう！ショーン＆ビッツァーも登場したジャパンプレミア
熱中しているものについて、よしこが「きのこを育てているんです。毎日2～3回、霧吹きをしなければいけないんですけど、これがかわいくて仕方ない」とにっこり。「この間、実家に帰る時に、毎日2～3回の霧吹きができない、どうしようと考えて、ペットとかを入れるような“ケージ”にきのこ入れて、新幹線に乗せて、実家に帰りました。お母さんが（ケージを見て）『ペットでも飼ったの？』って聞いてきたので、私がきのこ出したら、お母さんが腰抜かして（笑）。申し訳ないので、バターでソテーして食べさせてあげました」と笑わせた。
本作は、英国のアードマン・アニメーションズが手がけるストップモーション・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画第3弾。アードマン設立50周年、ショーンのキャラクター誕生30周年という節目の年に公開される記念作となっている。