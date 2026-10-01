中村倫也“キーホルダー作り”に夢中「ひたすら生み出しています」 公開予定なく…ガンバレルーヤまひる「水卜さんに聞こう」
俳優の中村倫也が10月1日、都内で行われた『映画 ひつじのショーン かぼちゃ畑の怪物！』（23日公開）ジャパンプレミアに登壇した。
【集合ショット】楽しそう！ショーン＆ビッツァーも登場したジャパンプレミア
「時間を忘れて熱中しているもの」に関するトークでは、中村が「レジンが好きで。使用目的もなく、キーホルダーを作っています。ひたすら作品だけを作っています。色つけたり、形やったり、なんかやったり。ひたすら生み出しています」とにっこり。同じく登壇したガンバレルーヤから「SNSとかには載せないんですか？」と向けられると「載せてないです。できた順に透明の紙コップに入れて置いているので。どうにか、いつかなんかしようと思って」と淡々と語っていった。
頑なに公開しないという中村に対して、まひるが「水卜さんに聞こう」とニヤリ。中村がすかさず「かん口令を敷きます（笑）」と返すと、笑いが起こっていた。
本作は、英国のアードマン・アニメーションズが手がけるストップモーション・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画第3弾。アードマン設立50周年、ショーンのキャラクター誕生30周年という節目の年に公開される記念作となっている。
【集合ショット】楽しそう！ショーン＆ビッツァーも登場したジャパンプレミア
「時間を忘れて熱中しているもの」に関するトークでは、中村が「レジンが好きで。使用目的もなく、キーホルダーを作っています。ひたすら作品だけを作っています。色つけたり、形やったり、なんかやったり。ひたすら生み出しています」とにっこり。同じく登壇したガンバレルーヤから「SNSとかには載せないんですか？」と向けられると「載せてないです。できた順に透明の紙コップに入れて置いているので。どうにか、いつかなんかしようと思って」と淡々と語っていった。
本作は、英国のアードマン・アニメーションズが手がけるストップモーション・アニメーション「ひつじのショーン」の長編映画第3弾。アードマン設立50周年、ショーンのキャラクター誕生30周年という節目の年に公開される記念作となっている。