中野英雄、小栗旬から怒られる「小栗さんの理解と僕の理解が全然違った」
俳優・中野英雄が10月1日、都内で行われた映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』（23日公開）TOKYOプレミアに登壇した。
【写真】大人の色気…！グラサン姿で登場した小栗旬
中野は、闇バイトの指示役として大金を稼いでいる上原昇を演じる。“裏社会の人間”を演じることについて問われると「いつもやっているので、そんなに変わらないです」と語り、会場の笑いを誘った。
その後、主演を務める小栗旬との撮影を回顧。「撮影が始まりまして、小栗さんから『中野さん、演出何も聞いてないでしょ』と怒られました。『全然理解できてないでしょ』と怒られました」と冗談めかして打ち明け、「僕は聞いていたんですけど、小栗さんの理解と僕の理解が全然違った」と語った。
司会から「小栗さん、仲の良い現場だったんですね」と話を振られると、小栗は「非常に仲の良い現場でした。すてきな先輩のみなさんと楽しくしゃべらせていただきましたし」と現場の様子を明かした。
本作は、ハリウッドスタジオ「NEON」が企画段階から北米配給を決めたサスペンスアクション。東京で、ヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職の噂が絶えない矢吹恭二（小栗旬）が事件を担当。そんな矢吹の前に次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
【写真】大人の色気…！グラサン姿で登場した小栗旬
中野は、闇バイトの指示役として大金を稼いでいる上原昇を演じる。“裏社会の人間”を演じることについて問われると「いつもやっているので、そんなに変わらないです」と語り、会場の笑いを誘った。
その後、主演を務める小栗旬との撮影を回顧。「撮影が始まりまして、小栗さんから『中野さん、演出何も聞いてないでしょ』と怒られました。『全然理解できてないでしょ』と怒られました」と冗談めかして打ち明け、「僕は聞いていたんですけど、小栗さんの理解と僕の理解が全然違った」と語った。
本作は、ハリウッドスタジオ「NEON」が企画段階から北米配給を決めたサスペンスアクション。東京で、ヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職の噂が絶えない矢吹恭二（小栗旬）が事件を担当。そんな矢吹の前に次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。