舘ひろし、初の役どころに戸惑い 出演理由は三池崇史監督の存在「ご一緒したくて」
俳優・舘ひろしが10月1日、都内で行われた映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』（23日公開）TOKYOプレミアに登壇した。
【集合ショット】超豪華キャストが集結！大胆衣装のリヴ・モーガン＆舘ひろしら
本作は、ハリウッドスタジオ「NEON」が企画段階から北米配給を決めたサスペンスアクション。東京で、ヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職の噂が絶えない矢吹恭二（小栗旬）が事件を担当。そんな矢吹の前に次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
舘は本作での役どころについて「やったことないので戸惑いました」と苦笑いしつつも、「三池監督とご一緒したくてやらせていただきました」とダンディな笑顔を浮かべた。
そして映画の位置づけを問われると「最高の映画」と即答。「今までの日本の映画とはテイストが全く違います」とアピールし、「参加できてよかったです」と改めて出演を喜んだ。
イベントにはほかに、小栗旬、リヴ・モーガン、間宮祥太朗、岩田剛典、野村周平、向里祐香、村上淳、中野英雄、三池崇史監督が参加した。
【集合ショット】超豪華キャストが集結！大胆衣装のリヴ・モーガン＆舘ひろしら
本作は、ハリウッドスタジオ「NEON」が企画段階から北米配給を決めたサスペンスアクション。東京で、ヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職の噂が絶えない矢吹恭二（小栗旬）が事件を担当。そんな矢吹の前に次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
そして映画の位置づけを問われると「最高の映画」と即答。「今までの日本の映画とはテイストが全く違います」とアピールし、「参加できてよかったです」と改めて出演を喜んだ。
イベントにはほかに、小栗旬、リヴ・モーガン、間宮祥太朗、岩田剛典、野村周平、向里祐香、村上淳、中野英雄、三池崇史監督が参加した。