『フュリアス 怒りの頂上決戦』“最強の父親”シェー・ミャオが大暴れ！ キャラPV＆ビジュアル解禁
谷垣健治監督の映画『フュリアス 怒りの頂上決戦（バトルロワイヤル）』より、シェー・ミャオ演じる“最強の父親”ワン・ウェイの怒りが炸裂するキャラクターPVとビジュアル第1弾が解禁された。
【動画】シェー・ミャオ演じる“最強の父親”！ 『フュリアス 怒りの頂上決戦』キャラクターPV
本作は、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』でアクション監督を務めた谷垣健治がメガホンをとり、「ベイビーわるきゅーれ」シリーズのアクション監督・園村健介と初タッグを組んで贈るノンストップ・アクション。
東南アジアのある都市で、一人娘のレイニーと暮らす中国人のワン・ウェイ。ある日、最愛の娘が目の前で児童人身売買組織に誘拐されてしまう。娘を救い出す--ただその一心で、ワン・ウェイは危険な組織をどこまでも追い詰めていく。
今回解禁されたキャラクターPVには、“娘を助け出す”という一心で、走って、殴って、蹴って、ひたすら突き進むワン・ウェイの規格外の強さが凝縮されている。
ワン・ウェイを演じるのは、『新少林五祖』でデビューし、ジェット・リーとの共演を果たしたシェー・ミャオ。アクション映画界で“動ける子役”として名をはせ、近年も『イップ・マン 立志』『盲剣楼』などに出演し、中国アクション映画界をけん引している。世界屈指のアクション猛者たちが集結した本作では、その身体能力と研ぎ澄まされたカンフーアクションを存分に炸裂させる。
さらに、同時解禁となったキャラクタービジュアルには、拳を握り、金槌を手に敵へと立ち向かうワン・ウェイの姿とともに、「娘を助け出す!!」という父親としての揺るぎない決意が刻まれている。
『フュリアス 怒りの頂上決戦』は、2027年1月29日より全国公開。
【動画】シェー・ミャオ演じる“最強の父親”！ 『フュリアス 怒りの頂上決戦』キャラクターPV
本作は、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』でアクション監督を務めた谷垣健治がメガホンをとり、「ベイビーわるきゅーれ」シリーズのアクション監督・園村健介と初タッグを組んで贈るノンストップ・アクション。
今回解禁されたキャラクターPVには、“娘を助け出す”という一心で、走って、殴って、蹴って、ひたすら突き進むワン・ウェイの規格外の強さが凝縮されている。
ワン・ウェイを演じるのは、『新少林五祖』でデビューし、ジェット・リーとの共演を果たしたシェー・ミャオ。アクション映画界で“動ける子役”として名をはせ、近年も『イップ・マン 立志』『盲剣楼』などに出演し、中国アクション映画界をけん引している。世界屈指のアクション猛者たちが集結した本作では、その身体能力と研ぎ澄まされたカンフーアクションを存分に炸裂させる。
さらに、同時解禁となったキャラクタービジュアルには、拳を握り、金槌を手に敵へと立ち向かうワン・ウェイの姿とともに、「娘を助け出す!!」という父親としての揺るぎない決意が刻まれている。
『フュリアス 怒りの頂上決戦』は、2027年1月29日より全国公開。