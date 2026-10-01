グラドル×スポーツトレーナー21歳、白キャミ＆ショーパンの“健康的ボディ”にネット衝撃
グラビアアイドルの栗田すみれが、1日までにInstagramを更新。健康的なホワイトキャミソール姿を公開すると、「綺麗すぎる」と反響が寄せられている。
【写真】グラドル×スポーツトレーナー21歳の“健康的ボディ” 大胆な水着姿も（全12枚）
栗田すみれは、大阪府出身のグラビアアイドル。スポーツトレーナーであり、柔道の黒帯を持つ“健康的ボディ”が話題になっている。
この日の投稿では、ホワイトのキャミソールにショートパンツを合わせたコーディネートを披露。
ブラウンのジャケットからチラ見えする健康的なボディにファンからは「綺麗すぎます」「さすが健康的ボディ」「大好きすぎる」「脚のラインが綺麗」などの声が寄せられている。
引用：「栗田すみれ」Instagram（＠kurisumi0330）
【写真】グラドル×スポーツトレーナー21歳の“健康的ボディ” 大胆な水着姿も（全12枚）
栗田すみれは、大阪府出身のグラビアアイドル。スポーツトレーナーであり、柔道の黒帯を持つ“健康的ボディ”が話題になっている。
この日の投稿では、ホワイトのキャミソールにショートパンツを合わせたコーディネートを披露。
ブラウンのジャケットからチラ見えする健康的なボディにファンからは「綺麗すぎます」「さすが健康的ボディ」「大好きすぎる」「脚のラインが綺麗」などの声が寄せられている。
引用：「栗田すみれ」Instagram（＠kurisumi0330）