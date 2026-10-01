『MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル』公演日程＆チケット情報解禁！ 10.11最速先行受付開始
世界800万人以上を熱狂させ、トニー賞4部門に輝いた『MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル』より、2027年1月に開幕するインターナショナル・アジアツアーの日本公演の日程とチケット情報が解禁された。チケットは10月11日より最速先行受付が開始となる。
【写真】『MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル』公演の様子
これまでにNY・ブロードウェイ、ロンドン・ウエストエンド、ハンブルク、全米ツアー、さらにオーストラリア各地で完売を記録し、世界で800万人以上がその圧倒的な感動を体験してきた本作。
インターナショナル・アジアツアーは日本から開幕し、世界の『MJ』プロダクションで活躍してきたトップクリエイターチームが東京に集結し、本場のスケール感そのままに、世界規格の圧巻のステージを届ける。「今夜はビート・イット」「スムーズ・クリミナル」「マン・イン・ザ・ミラー」「スリラー」をはじめ、マイケル・ジャクソンを代表する25曲以上の名曲をフィーチャー。革新的なストーリーテリング、エネルギーに満ちたパフォーマンス、そして、史上最も大きな影響を与えたエンターテイナーの一人であるマイケル・ジャクソンへの尊敬の念を持って制作されたこの舞台を通じて、『MJ』は世界各地の満員の劇場で観客の心と想像力を魅了し続ける。
本作の舞台は1992年。マイケル・ジャクソンの象徴的な「デンジャラス・ワールド・ツアー」が生まれるまでの舞台裏を描く。世界中を魅了したダンスやヒット曲だけでなく、彼を伝説的な存在へと押し上げた創造力と、仲間たちとの創作の過程に迫る。
ストーリーは、リハーサル現場への特別取材を許されたMTVジャーナリストの視点から展開。ピューリッツァー賞を2度受賞した劇作家リン・ノッテージ（『Ruined』『Sweat』）の脚本により、自身のあふれる創造性を「デンジャラス・ワールド・ツアー」という舞台へ余すことなく注ぎ込もうとするマイケル・ジャクソンの姿を通して、彼の複雑な人生の一端を描き出す。
また本作は、革新的な振付と舞台表現で世界的に高い評価を獲得。演劇界の最高峰トニー賞では、演出・振付を手がけるクリストファー・ウィールドン OBEが最優秀振付賞を含む4部門を受賞。さらにロンドン・ウエストエンドでは、ウィールドンがローレンス・オリヴィエ賞の最優秀演劇振付賞を受賞するなど、現代ミュージカルを代表する傑作として世界中で絶賛された。
脚本：リン・ノッテージ（ピューリッツァー賞2度受賞／『Ruined』『Sweat』）、演出・振付：クリストファー・ウィールドン（トニー賞・ローレンス・オリヴィエ賞 最優秀演劇振付賞／『MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル』）、舞台美術：デレク・マクレーン（トニー賞・エミー賞2度受賞／『Moulin Rouge! The Musical』）ら、世界の第一線で活躍するトップクリエイターチームが結集し、創り上げる圧倒的なステージも見逃せない。
チケットは、10月11日12時より最速先行受付が開始。詳細はオフィシャルサイトで確認できる。
『MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル』は、2027年1月28日～3月14日東京・東急シアターオーブにて上演。※プレビュー公演 2027年1月28日～2月3日全8公演
【写真】『MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル』公演の様子
これまでにNY・ブロードウェイ、ロンドン・ウエストエンド、ハンブルク、全米ツアー、さらにオーストラリア各地で完売を記録し、世界で800万人以上がその圧倒的な感動を体験してきた本作。
本作の舞台は1992年。マイケル・ジャクソンの象徴的な「デンジャラス・ワールド・ツアー」が生まれるまでの舞台裏を描く。世界中を魅了したダンスやヒット曲だけでなく、彼を伝説的な存在へと押し上げた創造力と、仲間たちとの創作の過程に迫る。
ストーリーは、リハーサル現場への特別取材を許されたMTVジャーナリストの視点から展開。ピューリッツァー賞を2度受賞した劇作家リン・ノッテージ（『Ruined』『Sweat』）の脚本により、自身のあふれる創造性を「デンジャラス・ワールド・ツアー」という舞台へ余すことなく注ぎ込もうとするマイケル・ジャクソンの姿を通して、彼の複雑な人生の一端を描き出す。
また本作は、革新的な振付と舞台表現で世界的に高い評価を獲得。演劇界の最高峰トニー賞では、演出・振付を手がけるクリストファー・ウィールドン OBEが最優秀振付賞を含む4部門を受賞。さらにロンドン・ウエストエンドでは、ウィールドンがローレンス・オリヴィエ賞の最優秀演劇振付賞を受賞するなど、現代ミュージカルを代表する傑作として世界中で絶賛された。
脚本：リン・ノッテージ（ピューリッツァー賞2度受賞／『Ruined』『Sweat』）、演出・振付：クリストファー・ウィールドン（トニー賞・ローレンス・オリヴィエ賞 最優秀演劇振付賞／『MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル』）、舞台美術：デレク・マクレーン（トニー賞・エミー賞2度受賞／『Moulin Rouge! The Musical』）ら、世界の第一線で活躍するトップクリエイターチームが結集し、創り上げる圧倒的なステージも見逃せない。
チケットは、10月11日12時より最速先行受付が開始。詳細はオフィシャルサイトで確認できる。
『MJ ザ・マイケル・ジャクソン・ミュージカル』は、2027年1月28日～3月14日東京・東急シアターオーブにて上演。※プレビュー公演 2027年1月28日～2月3日全8公演