現役女子大生グラドル、無防備ワキ見せ＆美脚あらわミニスカ姿に反響
大学在学中のグラビアアイドル・七海りおが1日に自身のInstagramを更新し、キュートなミニスカにノースリーブ姿を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】現役女子大生グラドルが「スタイル抜群」 ショーパンで大開脚、水着ショットも（10枚）
先月発売の「FRIDAY」（講談社）で同誌初登場を飾るなど、ますます活躍の場を広げている七海。そんな彼女がこの日「ねえ、今日だけ私のこと好きになって」と問いかけながら公開しているのは、ピンクのノースリーブとミニスカのセットアップでポーズをとるショット。
腕をあげてワキがあらわになった姿に、コメント欄には「ずっと好き」「めっちゃ可愛いですね」といった称賛が寄せられている。
■七海りお(ななみ りお)
7月11日生まれ新潟県出身。身長163cm。現役の大学生である一方、グラビアの誌面をにぎわせているほか、所属するゼロイチファミリアのアイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとしても活動中。Instagramでは、グラビアオフショットなどを公開している。
引用：「七海りお」X（＠nanamin_071）
【写真】現役女子大生グラドルが「スタイル抜群」 ショーパンで大開脚、水着ショットも（10枚）
先月発売の「FRIDAY」（講談社）で同誌初登場を飾るなど、ますます活躍の場を広げている七海。そんな彼女がこの日「ねえ、今日だけ私のこと好きになって」と問いかけながら公開しているのは、ピンクのノースリーブとミニスカのセットアップでポーズをとるショット。
■七海りお(ななみ りお)
7月11日生まれ新潟県出身。身長163cm。現役の大学生である一方、グラビアの誌面をにぎわせているほか、所属するゼロイチファミリアのアイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとしても活動中。Instagramでは、グラビアオフショットなどを公開している。
引用：「七海りお」X（＠nanamin_071）