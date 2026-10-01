小野伸二美人妻、夫の誕生日お祝い 仲睦まじい夫婦ショット公開
元サッカー日本代表の小野伸二の妻でモデルの小野千恵子が9月29日までにInstagramを更新。夫の誕生祝いを報告し、夫婦ショットを披露した。
【写真】サッカー歴代日本代表を支える“アモーレ”芸能人妻たち
小野は2001年7月に結婚。2004年12月に長女を、2007年3月には次女を出産している。そんな彼女が「Happy birthday Shinji!!!」と投稿したのは9月27日に47歳の誕生日を迎えた夫や娘と並んだ家族ショット。写真には、3人が仲良く寄り添う合う姿が収められている。
彼女の投稿に、ファンからは多数の祝福コメントや「いいね！」が寄せられている。
引用：「小野千恵子」Instagram（＠chieko_0605）
【写真】サッカー歴代日本代表を支える“アモーレ”芸能人妻たち
小野は2001年7月に結婚。2004年12月に長女を、2007年3月には次女を出産している。そんな彼女が「Happy birthday Shinji!!!」と投稿したのは9月27日に47歳の誕生日を迎えた夫や娘と並んだ家族ショット。写真には、3人が仲良く寄り添う合う姿が収められている。
彼女の投稿に、ファンからは多数の祝福コメントや「いいね！」が寄せられている。
引用：「小野千恵子」Instagram（＠chieko_0605）