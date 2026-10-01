中島健人、東京国際映画祭ナビゲーター就任「こんなギラギラなアイドルでいいのかな（笑）」
中島健人が、10月26日から11月4日にかけて開催される「第39回東京国際映画祭」のフェスティバル・ナビゲーターに就任。1日に都内で行われた「第39回東京国際映画祭ラインナップ発表記者会見」に登壇し、「映画を愛する一人として、そして俳優の一人として、このような素敵な機会に参加することができて、とてもうれしく思っています」と就任への喜びを語った。
【写真】スタイルの良さが際立つ中島健人 「第39回東京国際映画祭」会見に登場
中島は前回（2025年開催）の公式プログラムであるケリング「ウーマン・イン・モーション」のトークセッションにも登壇した経験がある。そんな東京国際映画祭について「東京と世界が映画を通してつながる場所」と表現し、「映画を好きな人たち、そして俳優一人ひとりにフォーカスをしている方々が一挙に集まって、映画に関して話を弾ませ、時を豊かにしているようなイメージがあります」と明かした。
一方、フェスティバル・ナビゲーター就任の知らせを受けた際には、「僕でいいのかなって思いました。すごく映画好きなんですけどね。こんなギラギラなアイドルでいいのかなって（笑）」と率直な心境を明かし、会場を和ませる一幕も。これまで米国アカデミー賞のレッドカーペットなどで世界の映画人と交流してきた中島は、その経験を通じて「日本映画の尊さ」を改めて感じたという。「今回、このナビゲーターに選ばれたことをとてもうれしく思いました」と喜びを噛み締めた。
さらに、中島にとっての“映画とは”を問われると、「自分の人生を拡張してくれるもの」とコメント。俳優として役を生きることで「自分が生きられなかった時代だったり、自分自身が知らなかった青春というものを、2時間の中で過ごせる」といい、映画祭についても「新たに夢が生まれる場所」だと熱弁した。
また、日本映画ならではの魅力を問われると、意外な家族のエピソードも。「僕の祖父が昔、役者をやっている時期があって」と明かし、祖父が映画『風の又三郎』に出演していたことを告白。当時の映像を見た際、「映像がすごく繊細で、一人ひとりの挙動みたいなものが細かく描かれていて、それが日本映画の素敵な部分だなと強く感じました」と振り返った。
映画祭初心者に向けた作品選びのアドバイスでは、「行き当たりばったり」とお茶目に答えつつ、自身はラブストーリーをよく選ぶと説明。「僕は学生時代、ジュニアだったので、普通の青春を過ごしていない。その味わえなかった青春を、映画では味わえそうだな、みたいな選び方をするかもしれない」と明かし、ラブストーリーだったり、愛がテーマの映画を例に挙げた。続けて「たくさん愛の映画を探す旅に出たいなって思います」と“ケンティー節”ものぞかせた。
今年は映画監督だけでなく、キャスティングプロデューサーやプロデューサーなど、さまざまな映画人と対話する機会にも意欲を示した中島。「僕というフィルターを通して、より多くの方に映画というものに興味を持っていただけたら」と抱負を語り、「最高の作品がたくさん揃っているので、その作品を見て、また次の豊かな作品たちが生まれる瞬間に出会えることが楽しみ。今回のナビゲーターとして、しっかりと責務を全うしていきたい」と力を込め、映画祭への期待を膨らませていた。
第39回東京国際映画祭は、10月26日から11月4日まで開催。
【写真】スタイルの良さが際立つ中島健人 「第39回東京国際映画祭」会見に登場
中島は前回（2025年開催）の公式プログラムであるケリング「ウーマン・イン・モーション」のトークセッションにも登壇した経験がある。そんな東京国際映画祭について「東京と世界が映画を通してつながる場所」と表現し、「映画を好きな人たち、そして俳優一人ひとりにフォーカスをしている方々が一挙に集まって、映画に関して話を弾ませ、時を豊かにしているようなイメージがあります」と明かした。
さらに、中島にとっての“映画とは”を問われると、「自分の人生を拡張してくれるもの」とコメント。俳優として役を生きることで「自分が生きられなかった時代だったり、自分自身が知らなかった青春というものを、2時間の中で過ごせる」といい、映画祭についても「新たに夢が生まれる場所」だと熱弁した。
また、日本映画ならではの魅力を問われると、意外な家族のエピソードも。「僕の祖父が昔、役者をやっている時期があって」と明かし、祖父が映画『風の又三郎』に出演していたことを告白。当時の映像を見た際、「映像がすごく繊細で、一人ひとりの挙動みたいなものが細かく描かれていて、それが日本映画の素敵な部分だなと強く感じました」と振り返った。
映画祭初心者に向けた作品選びのアドバイスでは、「行き当たりばったり」とお茶目に答えつつ、自身はラブストーリーをよく選ぶと説明。「僕は学生時代、ジュニアだったので、普通の青春を過ごしていない。その味わえなかった青春を、映画では味わえそうだな、みたいな選び方をするかもしれない」と明かし、ラブストーリーだったり、愛がテーマの映画を例に挙げた。続けて「たくさん愛の映画を探す旅に出たいなって思います」と“ケンティー節”ものぞかせた。
今年は映画監督だけでなく、キャスティングプロデューサーやプロデューサーなど、さまざまな映画人と対話する機会にも意欲を示した中島。「僕というフィルターを通して、より多くの方に映画というものに興味を持っていただけたら」と抱負を語り、「最高の作品がたくさん揃っているので、その作品を見て、また次の豊かな作品たちが生まれる瞬間に出会えることが楽しみ。今回のナビゲーターとして、しっかりと責務を全うしていきたい」と力を込め、映画祭への期待を膨らませていた。
第39回東京国際映画祭は、10月26日から11月4日まで開催。