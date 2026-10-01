青島俊作“空白の13年”を追う『踊る大捜査線』公式スピンオフ、BSフジで3週連続放送
「踊る大捜査線」シリーズの公式スピンオフドラマ『踊る大捜査線 捜査資料管理室～青島俊作、空白の13年～』が、10月11日からBSフジで3週連続放送されることが決定した。『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）以降、約13年間描かれてこなかった青島俊作の足跡を全3話でたどる。
【画像】「警視庁捜査資料管理室」シリーズ
本作は、BSフジのドラマ「警視庁捜査資料管理室」シリーズと「踊る大捜査線」が融合した公式スピンオフ。現在公開中の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』に、「警視庁捜査資料管理室」の主人公・明石幸男（赤ペン瀧川）が登場したことをきっかけに制作された。
物語は、警視庁捜査資料管理センターの技術専門官・明石のもとに、差出人不明の謎のカセットテープが届くところから始まる。収録されていたのは「青島俊作の空白の13年を調査せよ」という指令。青島とは一面識もない明石だったが、膨大な捜査資料を手がかりに、その足跡を追い始める。
キーワードは「脱サラ刑事」「不器用」「直感の男」の3つ。明石は青島が担当した「勝鬨橋封鎖事件」「国際陸上大会事件」などの総合捜査報告書を読み解きながら、持ち前の妄想と推理を暴走させていく。
全3話では青島の13年間を時系列で追跡。第1話では2013～2020年の湾岸署時代、第2話では2021年の捜査一課時代、第3話では2022～2026年のSSBC時代を調査し、青島がどのような道を歩み、2026年にどこへ向かおうとしているのかを捜査資料という視点からひも解いていく。
Prime Videoでの配信開始後にはランキング上位に入り、反響を呼んだ本作。赤ペン瀧川は、「配信が始まった2日後ぐらいに、マネージャーから深夜2時に連絡が入り、俺は何かとんでもないミスを起こしたのかと心配していたら『Prime Videoのランキングで7位に入ってます！日本のドラマでは1位です！』と。めちゃくちゃびっくりしました」と振り返る。
また、最新映画を鑑賞した際には「“踊る大捜査線”の中で生きる登場人物たちに再会できた喜びが大きかった」といい、本作について「『空白の13年で青島さんが何をしていたのか？』を資料や関係者から語られるスピンオフは、青島俊作という男を深く知ることができる作品になっていると思います」とコメント。
なかでも注目してほしい場面として、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』で恩田すみれに救われた少女が刑事となり、その後を語るシーンを挙げ、「あのシーンは胸が熱くなりました。ぜひ、ご覧いただきたいと思います！」と呼びかけている。
出演は赤ペン瀧川のほか、秋元才加、小橋めぐみ、川野直輝、向井地美音ら。第1話「青島の空白（1） 2013年～2020年 湾岸署時代を調査せよ」は10月11日午後9時30分、第2話「青島の空白（2） 2021年 捜査一課時代を調査せよ」は18日午後8時30分、第3話「青島の空白（3） 2022年～2026年 SSBC時代を調査せよ」は25日午後8時からBSフジで放送。各話の放送終了後、TVer、FODで1週間配信される。Prime Videoでは全話配信中。■連続ドラマ『踊る大捜査線』（全11話）
★1997年オリジナルノーカット版
臨海副都心・湾岸署を舞台に、刑事たちの奮闘と組織の理不尽に立ち向かう青島俊作の姿を描いた伝説的シリーズ。
10月12日（月）午後3時～4時30分 【第1話】
10月13日（火）午後3時～5時 【第2話・第3話】
10月14日（水）午後3時～5時 【第4話・第5話】
10月15日（木）午後3時～5時 【第6話・第7話】
10月16日（金）午後3時～5時 【第8話・第9話】
10月17日（土）午後2時30分～5時 【第10話・第11話】
■スペシャルドラマ＆劇場版も一挙放送
『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル』
10月18日（日）午後6時～8時30分
『踊る大捜査線番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル』
10月25日（日）午後6時～8時
『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』
11月1日（日）午後6時～8時30分
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』
11月8日（日）午後6時～8時30分
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』
11月15日（日）午後6時～8時55分
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 3』
11月22日（日）午後6時～8時55分
『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』
11月29日（日）午後6時～8時
映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』
12月13日（日）午後6時～8時30分
【画像】「警視庁捜査資料管理室」シリーズ
本作は、BSフジのドラマ「警視庁捜査資料管理室」シリーズと「踊る大捜査線」が融合した公式スピンオフ。現在公開中の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』に、「警視庁捜査資料管理室」の主人公・明石幸男（赤ペン瀧川）が登場したことをきっかけに制作された。
キーワードは「脱サラ刑事」「不器用」「直感の男」の3つ。明石は青島が担当した「勝鬨橋封鎖事件」「国際陸上大会事件」などの総合捜査報告書を読み解きながら、持ち前の妄想と推理を暴走させていく。
全3話では青島の13年間を時系列で追跡。第1話では2013～2020年の湾岸署時代、第2話では2021年の捜査一課時代、第3話では2022～2026年のSSBC時代を調査し、青島がどのような道を歩み、2026年にどこへ向かおうとしているのかを捜査資料という視点からひも解いていく。
Prime Videoでの配信開始後にはランキング上位に入り、反響を呼んだ本作。赤ペン瀧川は、「配信が始まった2日後ぐらいに、マネージャーから深夜2時に連絡が入り、俺は何かとんでもないミスを起こしたのかと心配していたら『Prime Videoのランキングで7位に入ってます！日本のドラマでは1位です！』と。めちゃくちゃびっくりしました」と振り返る。
また、最新映画を鑑賞した際には「“踊る大捜査線”の中で生きる登場人物たちに再会できた喜びが大きかった」といい、本作について「『空白の13年で青島さんが何をしていたのか？』を資料や関係者から語られるスピンオフは、青島俊作という男を深く知ることができる作品になっていると思います」とコメント。
なかでも注目してほしい場面として、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』で恩田すみれに救われた少女が刑事となり、その後を語るシーンを挙げ、「あのシーンは胸が熱くなりました。ぜひ、ご覧いただきたいと思います！」と呼びかけている。
出演は赤ペン瀧川のほか、秋元才加、小橋めぐみ、川野直輝、向井地美音ら。第1話「青島の空白（1） 2013年～2020年 湾岸署時代を調査せよ」は10月11日午後9時30分、第2話「青島の空白（2） 2021年 捜査一課時代を調査せよ」は18日午後8時30分、第3話「青島の空白（3） 2022年～2026年 SSBC時代を調査せよ」は25日午後8時からBSフジで放送。各話の放送終了後、TVer、FODで1週間配信される。Prime Videoでは全話配信中。■連続ドラマ『踊る大捜査線』（全11話）
★1997年オリジナルノーカット版
臨海副都心・湾岸署を舞台に、刑事たちの奮闘と組織の理不尽に立ち向かう青島俊作の姿を描いた伝説的シリーズ。
10月12日（月）午後3時～4時30分 【第1話】
10月13日（火）午後3時～5時 【第2話・第3話】
10月14日（水）午後3時～5時 【第4話・第5話】
10月15日（木）午後3時～5時 【第6話・第7話】
10月16日（金）午後3時～5時 【第8話・第9話】
10月17日（土）午後2時30分～5時 【第10話・第11話】
■スペシャルドラマ＆劇場版も一挙放送
『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル』
10月18日（日）午後6時～8時30分
『踊る大捜査線番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル』
10月25日（日）午後6時～8時
『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』
11月1日（日）午後6時～8時30分
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』
11月8日（日）午後6時～8時30分
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2』
11月15日（日）午後6時～8時55分
映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 3』
11月22日（日）午後6時～8時55分
『踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』
11月29日（日）午後6時～8時
映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』
12月13日（日）午後6時～8時30分