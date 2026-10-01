小栗旬、歌舞伎町に降臨「愛を劇場で受け取って」 間宮祥太朗、西野七瀬ら豪華キャスト集結
俳優の小栗旬が主演を務め、三池崇史監督がメガホンを取った映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』のTOKYOプレミアフォトコールが10月1日、東京・新宿歌舞伎町のゴジラロードで行われ、小栗や三池監督をはじめとする総勢11人が登場した。
【全身ショット】美脚チラリ…スリットが入ったブラックドレスで登場した西野七瀬
イベントには、小栗、間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬、向里祐香、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、中野英雄、村上淳、舘ひろし、三池監督が車に乗って登場。小栗を先頭に一列に並び、集まった観客へ手を振りながらゴジラロードを歩いた。メディア取材後には、観客との写真撮影やサインに応じる場面もあった。
最後に、三池監督は「刺激的だけど、心優しい映画なので、安心して見に来ていただければ」と呼びかけた。主演の小栗は「僕はこの映画を愛の物語と思っています。愛を劇場で受け取っていただけたらと思います」とメッセージを送った。
本作は、アベル・フェラーラ監督の映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（1992年）をもとに、舞台を東京へ移して描くサスペンスアクション。東京でヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職のうわさが絶えない矢吹恭二（小栗）が事件を担当する。そんな矢吹の前に、次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
【全身ショット】美脚チラリ…スリットが入ったブラックドレスで登場した西野七瀬
イベントには、小栗、間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬、向里祐香、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、中野英雄、村上淳、舘ひろし、三池監督が車に乗って登場。小栗を先頭に一列に並び、集まった観客へ手を振りながらゴジラロードを歩いた。メディア取材後には、観客との写真撮影やサインに応じる場面もあった。
本作は、アベル・フェラーラ監督の映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（1992年）をもとに、舞台を東京へ移して描くサスペンスアクション。東京でヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職のうわさが絶えない矢吹恭二（小栗）が事件を担当する。そんな矢吹の前に、次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。