向里祐香、美背中あらわな黒ドレス姿 満開笑顔で“神対応”も
俳優の向里祐香が1日、都内で行われた映画『バッド・ルーテナント：トウキョウ』（23日公開）TOKYOプレミアのフォトコールに登場。美しい背中が際立つドレス姿を披露した。
【全身ショット】美背中あらわなブラックドレスで登場した向里祐香
向里は、背中が大胆に開いた黒のドレスをすらりと着こなして登場。集まった観客一人ひとりに満面の笑みを向け、サインに応じるなど“神対応”を見せた。
本作は、アベル・フェラーラ監督の映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（1992年）をもとに、舞台を東京へ移して描くサスペンスアクション。東京でヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職のうわさが絶えない矢吹恭二（小栗旬）が事件を担当する。そんな矢吹の前に、次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
イベントには、向里のほか、小栗、間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、中野英雄、村上淳、舘ひろし、三池崇史監督が登場した。
【全身ショット】美背中あらわなブラックドレスで登場した向里祐香
向里は、背中が大胆に開いた黒のドレスをすらりと着こなして登場。集まった観客一人ひとりに満面の笑みを向け、サインに応じるなど“神対応”を見せた。
本作は、アベル・フェラーラ監督の映画『バッド・ルーテナント／刑事とドラッグとキリスト』（1992年）をもとに、舞台を東京へ移して描くサスペンスアクション。東京でヤクザを狙った連続猟奇殺人事件が発生し、汚職のうわさが絶えない矢吹恭二（小栗旬）が事件を担当する。そんな矢吹の前に、次期大統領の娘の行方を追うFBI捜査官・グエン（リリー・ジェームズ）が現れ、グエンが追う失踪事件と東京の連続殺人が複雑に絡み合う。
イベントには、向里のほか、小栗、間宮祥太朗、リヴ・モーガン、野村周平、西野七瀬、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、中野英雄、村上淳、舘ひろし、三池崇史監督が登場した。