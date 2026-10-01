齊藤なぎさ、純朴な制服にホステス姿 『女帝』気品あふれる着物姿を含む場面カット4点解禁
10月22日スタートのドラマ『女帝』（読売テレビ／毎週木曜24時59分）より、主演・齊藤なぎさ演じる彩香の場面写真4点が解禁された。熊本から大阪、そして銀座へ、一介の女子高生だった彩香が“女帝”へと登り詰めていく姿が捉えられている。
【写真】齊藤なぎさ、華やかなドレス姿＆銀座を歩く着物姿も
本作は、銀座のクラブをはじめとした夜の世界を舞台に、主人公・立花彩香（齊藤）が、母を死に追いやった権力者たちへの復讐（ふくしゅう）を胸に美貌と度胸、そして鋭い知略を武器に夜の世界の頂点である「女帝」の座を目指し、成り上がっていく姿を描いた復讐エンターテイメント。
場面写真には、主人公・立花彩香が第1話で見せる純朴な熊本時代の高校生制服姿、その後大阪のクラブ「エレガンス」でホステスとして頭角を現していく華やかなドレス姿、そして銀座の街を歩く気品あふれる圧巻の着物姿がラインナップ。
普通の女子高生が、大阪の夜の世界で頭角を現し、やがて銀座の頂点へと上り詰めていく-。時代と場所の移り変わりとともに、表情やたたずまいが洗練されていく齊藤なぎさのビジュアルの振り幅が凝縮されている。何一つ持たない一介の女子高生が、いかにして数々の過酷な逆境や修羅場を乗り越え、“女帝”へと登り詰めていくのか-。彼女がたどる波瀾（はらん）万丈の復讐劇と、劇的な成り上がりの物語に期待が高まる場面写真となっている。
ドラマ『女帝』は、読売テレビ（関西エリア）にて10月22日より毎週木曜24時59分放送。
【写真】齊藤なぎさ、華やかなドレス姿＆銀座を歩く着物姿も
本作は、銀座のクラブをはじめとした夜の世界を舞台に、主人公・立花彩香（齊藤）が、母を死に追いやった権力者たちへの復讐（ふくしゅう）を胸に美貌と度胸、そして鋭い知略を武器に夜の世界の頂点である「女帝」の座を目指し、成り上がっていく姿を描いた復讐エンターテイメント。
普通の女子高生が、大阪の夜の世界で頭角を現し、やがて銀座の頂点へと上り詰めていく-。時代と場所の移り変わりとともに、表情やたたずまいが洗練されていく齊藤なぎさのビジュアルの振り幅が凝縮されている。何一つ持たない一介の女子高生が、いかにして数々の過酷な逆境や修羅場を乗り越え、“女帝”へと登り詰めていくのか-。彼女がたどる波瀾（はらん）万丈の復讐劇と、劇的な成り上がりの物語に期待が高まる場面写真となっている。
ドラマ『女帝』は、読売テレビ（関西エリア）にて10月22日より毎週木曜24時59分放送。