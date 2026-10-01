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「期間工、気になるけど怖い...」 その不安、全部このチャンネルで解決します！！ 20代で期間工を経験し、貯金200万円以上を達成した僕が、リアルな体験談をもとに期間工のすべてを発信中。 メーカー別の年収比較・寮のリアル・面接対策・きつい工程の裏側まで、ネットじゃ分からない"本音の情報"を同世代の目線でお届けします。