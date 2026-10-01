期間工転職で後悔しないために知っておきたい「ヤバい派遣会社」5つの特徴
期間工転職のプロであるてんち氏が、YouTubeチャンネル「期間工のリアル【てんち】」にて「【工場転職】絶対に避けたい派遣会社の特徴5選！！応募前に必ず見てください」と題した動画を公開した。動画では、工場への転職において後悔しないために避けるべき「ヤバい派遣会社」の共通点をランキング形式で解説している。
てんち氏はまず、同じメーカーで働く場合でも「どの派遣会社を通して行くかによって、給料や待遇も違えば働きやすさも変わります」と、派遣会社選びの重要性を強調する。求人票だけでは見抜きにくいブラックな要素として、5つの特徴を挙げた。
第5位は「担当者によって当たり外れが大きい」こと。応募するまでは「いつでも連絡してください」と丁寧であっても、入社した途端に「全然返信が返ってこない」事態に陥るという。トラブルが起きても現場任せにされることがあり、面接の段階で対応の雑さを感じたら考え直すべきだと忠告する。第4位には「『寮費無料』の条件が分かりにくい」点がランクイン。「寮費自体は無料だけれど、1か月の間に何日欠勤したら寮費がかかります」といった自己負担の条件が隠されていることがあり、面接時に細かく確認する必要があると指摘する。
続いて第3位は「家具家電が有料レンタル」であること。「家具家電付き」とあっても実は冷蔵庫や洗濯機などのレンタル代が合わさり、「全部合わせたら月1万円以上引かれる」場合があるという。貯金を目的にしている人にとって、この出費は痛手となる。第2位は「入社までの待機期間が長い」こと。すぐに働けると思いきや入社まで数週間かかり、その間無収入になってしまうリスクを警告。「最短でいつ入社できますか」と確認し、精神的な焦りを未然に防ぐ重要性を説いた。
そして第1位は「入社後・退職後のサポートがない」ことだ。仕事の悩みや契約満了後の進路について、「ここま一緒に考えてくれる会社が理想」と述べ、入社後も面談してもらえるかを聞くべきだと語る。
てんち氏は、「派遣会社の名前が有名だから、大きい会社だからというだけで決めるのではなく、担当者と合うかどうかも重要」と結論付けた。メーカー選びと同じくらい、派遣会社の選び方が工場転職の結果を大きく左右するという事実は、これから転職を考える人にとって重要な気づきとなるだろう。
てんち氏はまず、同じメーカーで働く場合でも「どの派遣会社を通して行くかによって、給料や待遇も違えば働きやすさも変わります」と、派遣会社選びの重要性を強調する。求人票だけでは見抜きにくいブラックな要素として、5つの特徴を挙げた。
第5位は「担当者によって当たり外れが大きい」こと。応募するまでは「いつでも連絡してください」と丁寧であっても、入社した途端に「全然返信が返ってこない」事態に陥るという。トラブルが起きても現場任せにされることがあり、面接の段階で対応の雑さを感じたら考え直すべきだと忠告する。第4位には「『寮費無料』の条件が分かりにくい」点がランクイン。「寮費自体は無料だけれど、1か月の間に何日欠勤したら寮費がかかります」といった自己負担の条件が隠されていることがあり、面接時に細かく確認する必要があると指摘する。
続いて第3位は「家具家電が有料レンタル」であること。「家具家電付き」とあっても実は冷蔵庫や洗濯機などのレンタル代が合わさり、「全部合わせたら月1万円以上引かれる」場合があるという。貯金を目的にしている人にとって、この出費は痛手となる。第2位は「入社までの待機期間が長い」こと。すぐに働けると思いきや入社まで数週間かかり、その間無収入になってしまうリスクを警告。「最短でいつ入社できますか」と確認し、精神的な焦りを未然に防ぐ重要性を説いた。
そして第1位は「入社後・退職後のサポートがない」ことだ。仕事の悩みや契約満了後の進路について、「ここま一緒に考えてくれる会社が理想」と述べ、入社後も面談してもらえるかを聞くべきだと語る。
てんち氏は、「派遣会社の名前が有名だから、大きい会社だからというだけで決めるのではなく、担当者と合うかどうかも重要」と結論付けた。メーカー選びと同じくらい、派遣会社の選び方が工場転職の結果を大きく左右するという事実は、これから転職を考える人にとって重要な気づきとなるだろう。
YouTubeの動画内容
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