中島健人、選びがちな映画は“愛”「味わえなかった青春を味わいたい」
歌手で俳優の中島健人が、今月26日に開幕する「第39回東京国際映画祭」（以下：TIFF）のフェスティバル・ナビゲーターに就任。きょう1日に都内で行われた同映画祭のラインナップ発表記者会見に出席した。
【全身ショット】スーツ姿でクールに立つ中島健人＆監督ら
質疑応答で、TIFF期間中にチャレンジしたいことを聞かれた中島は、「今年も監督やキャスティングプロデューサーなどの映画人のみなさんと談義をする時間を設けることができたらいいなと思う。僕というフィルターを通してより多くの方に映画に興味を持っていただけたら」と意気込む。
日本の映画の強みを聞かれると、「巨匠たちの前で発言していいのか」と謙遜しつつ、「僕の祖父が役者をやっていたのですが、『風の又三郎』という作品を見せてもらったときに、映像がすごく繊細で、一人ひとりの挙動が細かく描かれていた。それが日本映画のステキな部分だと感じています」とコメントした。
続いて映画祭が初めての人が映画を見る時、どんな視点で映画を選べば良いのかという質問には、「結構ラブストーリーを見ている。ときめいていたい」と中島らしい回答。「映画は自分の人生にはない2時間を過ごせる。僕はジュニアだったから、普通の青春を過ごしていないので、学生時代の恋愛を味わうことができる。味わえなかった青春を味わえそうだな、と選ぶかもしれない。愛がテーマの映画を選びますね」と熱弁した。
＜第39回東京国際映画祭 開催概要＞
■開催期間：2026年10月26日（月）～11月4日（水）
■会場：日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区
＜TIFFCOM2026開催概要＞
■開催期間:2026年10月28日（水）～10月30日（金）
【全身ショット】スーツ姿でクールに立つ中島健人＆監督ら
質疑応答で、TIFF期間中にチャレンジしたいことを聞かれた中島は、「今年も監督やキャスティングプロデューサーなどの映画人のみなさんと談義をする時間を設けることができたらいいなと思う。僕というフィルターを通してより多くの方に映画に興味を持っていただけたら」と意気込む。
続いて映画祭が初めての人が映画を見る時、どんな視点で映画を選べば良いのかという質問には、「結構ラブストーリーを見ている。ときめいていたい」と中島らしい回答。「映画は自分の人生にはない2時間を過ごせる。僕はジュニアだったから、普通の青春を過ごしていないので、学生時代の恋愛を味わうことができる。味わえなかった青春を味わえそうだな、と選ぶかもしれない。愛がテーマの映画を選びますね」と熱弁した。
＜第39回東京国際映画祭 開催概要＞
■開催期間：2026年10月26日（月）～11月4日（水）
■会場：日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区
＜TIFFCOM2026開催概要＞
■開催期間:2026年10月28日（水）～10月30日（金）