鈴木伸之×超特急・柏木悠、人気BLコミック実写映画化決定 “姉の婚約者”との禁断の恋描く【羊の皮を着たケモノ】
【モデルプレス＝2026/10/01】人気BLコミック『羊の皮を着たケモノ』（Charaコミックス／著・九號）が、鈴木伸之、柏木悠（超特急）のW主演で映画化。第39回東京国際映画祭の特別上映作品として上映されることが決定した。
【写真】鈴木伸之、イケメンとキス寸前
本作は、大学生・日下部大地（くさかべ・だいち）が、姉が婚約者として連れてきた、一流企業勤めで将来性もあるイケメン・井川淳（いがわ・じゅん）に惹かれていくうち、実は井川には裏の顔があって…？という、バッドエンドから始まる純愛を描いたボーイズラブ作品。映画は、第36回東京国際映画祭で「Amazon Prime Video テイクワン賞」を受賞した楊礼平（ヤン・リーピン）氏が監督を務め、Amazon MGMスタジオが製作。井川淳／辰巳圭吾役を鈴木、日下部大地役を柏木が演じる。（modelpress編集部）
一流企業勤めで、金も将来性もある超イケメン。しかも出会って3ヶ月で婚約した！？姉が連れてきた恋人の井川（いがわ）に、内心驚愕する大学生の弟・大地（だいち）。外面はいいけど、家ではガサツで我儘な姉と、欠点がなさすぎて逆に胡散臭いこの人がなぜ…！？初めは違和感が拭えず警戒していた大地。けれど、就活や人生相談に乗ってくれる大人の男に、次第に心を奪われていき…？これ以上、近づいたらマズい。この人は、姉貴の婚約者だ──。
風に揺れる波や木々の葉、流れていく雲。身近な風景は、風に動かされながらも、ただ受け身に流されているわけではない。人も、そんな生き物なのかもしれません。この作品は、恋をする2人だけの物語ではありません。誰かを求め、近づくことで、初めて自分自身の姿に気づいていく。良い部分も悪い部分も、どこにでもある風景のようにリアルで、本当の答えは心の中にある。Amazon MGMスタジオと東京国際映画祭から、この機会をいただいたことに感謝しています。受賞から完成まで三年。原作を大切にしながら、自分が感じたものを映画として形にしました。
この度『羊の皮を着たケモノ』を実写映画化していただくことになりました。辰巳と大地をはじめとした羊のキャラクター達が、役者さん達によって命を吹き込まれスクリーンで躍動するという現実に、感慨深い気持ちでいっぱいです。原作とはまた違った形でこの作品の世界がどのように広がっていくのか、皆さまにも楽しみにしていただけたらと思います。
10月28日（水） TOHOシネマズ日比谷 スクリーン12
開場13：35／上映14：05～15：51／Q＆A ～16：21
10月31日（土） 丸の内ピカデリー スクリーン2
開場12：10／上映12：40～14：26／Q＆A ～14：56
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【写真】鈴木伸之、イケメンとキス寸前
◆鈴木伸之×柏木悠、BLコミック実写映画化決定
本作は、大学生・日下部大地（くさかべ・だいち）が、姉が婚約者として連れてきた、一流企業勤めで将来性もあるイケメン・井川淳（いがわ・じゅん）に惹かれていくうち、実は井川には裏の顔があって…？という、バッドエンドから始まる純愛を描いたボーイズラブ作品。映画は、第36回東京国際映画祭で「Amazon Prime Video テイクワン賞」を受賞した楊礼平（ヤン・リーピン）氏が監督を務め、Amazon MGMスタジオが製作。井川淳／辰巳圭吾役を鈴木、日下部大地役を柏木が演じる。（modelpress編集部）
◆原作あらすじ
一流企業勤めで、金も将来性もある超イケメン。しかも出会って3ヶ月で婚約した！？姉が連れてきた恋人の井川（いがわ）に、内心驚愕する大学生の弟・大地（だいち）。外面はいいけど、家ではガサツで我儘な姉と、欠点がなさすぎて逆に胡散臭いこの人がなぜ…！？初めは違和感が拭えず警戒していた大地。けれど、就活や人生相談に乗ってくれる大人の男に、次第に心を奪われていき…？これ以上、近づいたらマズい。この人は、姉貴の婚約者だ──。
◆楊礼平監督コメント
風に揺れる波や木々の葉、流れていく雲。身近な風景は、風に動かされながらも、ただ受け身に流されているわけではない。人も、そんな生き物なのかもしれません。この作品は、恋をする2人だけの物語ではありません。誰かを求め、近づくことで、初めて自分自身の姿に気づいていく。良い部分も悪い部分も、どこにでもある風景のようにリアルで、本当の答えは心の中にある。Amazon MGMスタジオと東京国際映画祭から、この機会をいただいたことに感謝しています。受賞から完成まで三年。原作を大切にしながら、自分が感じたものを映画として形にしました。
◆九號コメント
この度『羊の皮を着たケモノ』を実写映画化していただくことになりました。辰巳と大地をはじめとした羊のキャラクター達が、役者さん達によって命を吹き込まれスクリーンで躍動するという現実に、感慨深い気持ちでいっぱいです。原作とはまた違った形でこの作品の世界がどのように広がっていくのか、皆さまにも楽しみにしていただけたらと思います。
◆第39回東京国際映画祭「羊の皮を着たケモノ」上映スケジュール（予定）
10月28日（水） TOHOシネマズ日比谷 スクリーン12
開場13：35／上映14：05～15：51／Q＆A ～16：21
10月31日（土） 丸の内ピカデリー スクリーン2
開場12：10／上映12：40～14：26／Q＆A ～14：56
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