松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、10月6日10時から「ネオカシミールカレー」を販売する。

松屋フーズグループのカレー専門店「マイカリー食堂」で人気を博した、あの「カシミールカレー」が松屋流アレンジで新たな「ネオカシミールカレー」となって登場する。サラサラとした食感が特徴のカレーソースを、じっくり煮込んだ深いコクと、あとからじんわりと押し寄せるスパイスの刺激が楽しめる味わいにアレンジした。本格感はそのままに、食べやすさにもこだわった、まさに“ネオ”なカシミールカレーに仕上がった。

シンプルな美味しさを楽しむ「ネオカシミールカレー」、肉をたっぷり使用した大満足の「ネオカシミールごろごろチキンカレー」、ジューシーなハンバーグと相性抜群の「ネオカシミールハンバーグカレー」を用意している。松屋が自信を持って届ける、新しいカレー体験をぜひこの機会に楽しんでほしい考え。

［小売価格］

ネオカシミールカレー：680円

ネオカシミールごろごろチキンカレー：1050円

ネオカシミールハンバーグカレー：890円

ネオカシミールカレギュウ：950円

ネオカシミールチーズカレー：880円

ネオカシミールカレーランチ（11時から15時限定）：780円

単品ネオカシミールカレー：560円

単品ネオカシミールごろごろチキンカレー：860円

（すべて税込）

※持ち帰り可能。テイクアウトの際のみそ汁は、別途料金が必要

※マイカリー食堂併設店舗では、みそ汁がつかない

［発売日］10月6日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp