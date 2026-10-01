中島健人、「第39回東京国際映画祭」ナビゲーターに就任 最初は不安も「こんなギラギラアイドルでいいのかな」
歌手で俳優の中島健人が、今月26日に開幕する「第39回東京国際映画祭」（以下：TIFF）のフェスティバル・ナビゲーターに就任。きょう1日に都内で行われた同映画祭のラインナップ発表記者会見に出席した。
【写真】きらきらの眼差しで笑顔を見せた中島健人
中島は「映画を愛する一人として、俳優の一人としてステキな機会に参加できることを、とてもうれしく思っています」と声を弾ませた。TIFFの印象を問われると、「東京と世界が映画を通してつながる場所」と話し、昨年参加した「ウーマン・イン・モーション」について、「みんなワクワクした表情をしていて、問題にはディスカッションを重ねていた。俳優として刺激を受けました」と振り返った。
ナビゲーターのオファーを受けた際は「こんなギラギラなアイドルでいいのかな」と不安だったそう。しかし、「アメリカのアカデミー賞のレッドカーペットに何回か行かせていただいたり、たくさんのセレブリティと話したりして、日本映画の尊さを感じたので、うれしく思う」と笑顔を見せた。
映画は自分の人生を拡張してくれるものだと言い、「自分自身が生きられなかった時代や青春を、2時間の中で過ごせる」と語る。TIFFでは映画を好きな人が集まることから、刺激を受けるのが楽しみだと話した。
今年のTIFFのテーマが「つなぐ」ということから、映画によってつながった経験を問われると、自身が出演した海外作品の話題に。「日本人が1人で、クランクインでは息が詰まっていたのですが、いい作品を作ろうという気持ちが世界中の俳優をつなげていた」と振り返った。
最後にTIFFで期待していることとして「最高な作品がそろっているので、その作品を見て、また次の豊かな作品が生まれること」を挙げ、「ナビゲーターとして責務を全うしていきたい」と意気込んだ。
＜第39回東京国際映画祭 開催概要＞
■開催期間：2026年10月26日（月）～11月4日（水）
■会場：日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区
＜TIFFCOM2026開催概要＞
■開催期間:2026年10月28日（水）～10月30日（金）
【写真】きらきらの眼差しで笑顔を見せた中島健人
中島は「映画を愛する一人として、俳優の一人としてステキな機会に参加できることを、とてもうれしく思っています」と声を弾ませた。TIFFの印象を問われると、「東京と世界が映画を通してつながる場所」と話し、昨年参加した「ウーマン・イン・モーション」について、「みんなワクワクした表情をしていて、問題にはディスカッションを重ねていた。俳優として刺激を受けました」と振り返った。
映画は自分の人生を拡張してくれるものだと言い、「自分自身が生きられなかった時代や青春を、2時間の中で過ごせる」と語る。TIFFでは映画を好きな人が集まることから、刺激を受けるのが楽しみだと話した。
今年のTIFFのテーマが「つなぐ」ということから、映画によってつながった経験を問われると、自身が出演した海外作品の話題に。「日本人が1人で、クランクインでは息が詰まっていたのですが、いい作品を作ろうという気持ちが世界中の俳優をつなげていた」と振り返った。
最後にTIFFで期待していることとして「最高な作品がそろっているので、その作品を見て、また次の豊かな作品が生まれること」を挙げ、「ナビゲーターとして責務を全うしていきたい」と意気込んだ。
＜第39回東京国際映画祭 開催概要＞
■開催期間：2026年10月26日（月）～11月4日（水）
■会場：日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区
＜TIFFCOM2026開催概要＞
■開催期間:2026年10月28日（水）～10月30日（金）