イギリス諜報機関のMI5がAI研究に資金提供している中国通用技術研究院との関係を断つよう大学に促す異例のスパイ警告を発令
「中国通用技術研究院(CGTRI)の主な目的は、中国国家安全部(MSS)のスパイ技術向上を目的とした研究に資金を提供することである」として、イギリスの保安局(MI5)がイギリスの研究者・学術機関に対してCGTRIとの関係を断つよう警告しました。
MI5 issues Espionage Alert - CGTRI 中国通用技术研究院 | MI5 - The Security Service
https://www.mi5.gov.uk/mi5-issues-espionage-alert-cgtri-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%8A%80%E6%9C%AF%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%99%A2
UK accuses China of using academics to spy on AI and other tech research | Reuters
https://www.reuters.com/world/uk/uk-accuses-china-using-academics-spy-ai-other-tech-research-2026-09-30/
MI5によると、イギリスの研究者ないしはイギリスに関係のある研究者が100人以上、CGTRIが資金を提供する研究に参加しているとのこと。MI5は、この資金の大本はMSSで、研究への参加はスパイ技術の開発に直結している可能性があることから、学術機関に対してCGTRIとの関係を直ちに見直すよう警告しました。
CGTRIが資金を提供するプロジェクトには、AI、サイバーセキュリティ、秘密通信システム、ステガノグラフィーなどをテーマとするものがあるそうです。MI5は、これらの活動はMSSのスパイ活動を支援するものであり、イギリスの国家安全保障に対する脅威と見なしています。
CGTRIとMSSとの関係が分かりにくくされていることもあり、研究者によっては善意でCGTRIと関係を持ってきた人や、あるいはそもそもCGTRIが資金提供していることを知らずに関係を結んだ人もいるとMI5は指摘。中国の機関と研究協力を行う際は、CGTRIが関与していないことを確認するため、最終的な資金源を明らかにするようアドバイスしました。
また、今回MI5がCGTRIとMSSとの関係を公表したことで、これ以降も関係を持ち続けた研究者が法的措置に問われる可能性もMI5は示唆しています。特に、イギリスの法律が規定するところの「外国情報機関への支援」と「外国情報機関からの物質的利益の取得」に基づく犯罪について認識しておく必要があるとMI5は指摘し、「この後もCGTRIが資金提供元となっている研究を継続して行う機関または個人は、独自に法的助言を受けるべきです」と忠告しました。
在英中国大使館は、「これらの疑惑は空想である」と反論し、「我々はこのような根拠のない主張に断固として反対し、イギリス側に厳重な抗議を行った。我々はイギリスの情報機関に対し、虚偽情報の拡散をやめ、中国とイギリス間の教育交流および研究協力関係を損なう行為をやめるよう強く求める」 と述べました。