劇場アニメ『魔法使いの夜』主題歌が初お披露目となる最終予告解禁！ こやまひろかず描き下ろしキャラビジュも到着
TYPE‐MOON×ufotableによる劇場アニメーション最新作『魔法使いの夜』より、90秒の最終予告が解禁。supercellによる主題歌「夜と青」も初披露される。併せて、こやまひろかず描き下ろし「キャラクタービジュアル」を解禁。10月2日より2種のビジュアルを使用したムビチケ前売券が発売されることも決まった。
【動画】supercellによる主題歌「夜と青」初披露！ 劇場アニメーション『魔法使いの夜』最終予告
本作は、Fate／Grand Orderを含む「Fateシリーズ」、小説「空の境界」などその精巧に作り込まれたストーリーで人々を惹きつけ続けるゲームブランド・TYPE‐MOONと「鬼滅の刃」などの圧倒的な映像化で世界中を魅了し続けるアニメーションスタジオufotableがおくる劇場アニメーション最新作。
高校へ通うとある少女・蒼崎青子は、実は現代に生きる魔法使い--ただし、見習い。一人前の魔法使いを目指して、同居人の久遠寺有珠と過ごす日々の中、少女は少年・静希草十郎に出会う。魔法使い見習いと、魔女と何も知らない田舎者、本来なら交わるはずのなかった三人の出会いが、青子たちの“いつも通り”を少しずつ変えていく--。
9月30日に放送された特番内にて、90秒に及ぶ最終予告が解禁。劇場公開前最後にして、最大ボリュームとなる本映像は、多くの新規カットとともに、主題歌アーティストに決定したsupercellによる新曲「夜と青」の1番をフルで使用した豪華仕様となっている。新曲「夜と青」は、作詞・作曲・編曲をryo、歌唱をやなぎなぎが担当。原作ゲームのテーマソング「星が瞬くこんな夜に」と同じタッグが、16年の時を経て再び『魔法使いの夜』を鮮やかに彩る。
最終予告では、蒼崎青子、久遠寺有珠、静希草十郎が織りなす日常と、躍動感あふれる戦闘シーンが、疾走感あふれるカットワークで描かれ、3人の物語の一端を垣間見ることのできる。
こやまひろかず描き下ろしによる「キャラクタービジュアル」は、本作を象徴する二人の魔女、蒼崎青子と久遠寺有珠が背中合わせで佇む姿を描いた特別な一枚となっている。
また、10月2日より、「キャラクタービジュアル」および「スペシャルキービジュアル」の2種を使用したムビチケ前売券の発売が決定。「キャラクタービジュアル」版は、アニプレックスオンライン・メイジャー・ムービーウォーカーなどのオンラインサイトにて販売開始。アニプレックスオンラインでは、A5アクリルプレートが付いたバンドルグッズ付き前売券も展開される。また、8月1日に開催した「FGO Fes. 2026」にて解禁された「スペシャルキービジュアル」版も同日の10月2日より、全国の上映劇場窓口にて販売開始となる。
なお、日本国内では、プロジェクト最大規模となる全国347館の劇場での上映が決定。さらに海外でも、2027年1月29日からのアメリカ公開を皮切りに、世界45以上の国と地域でのグローバル展開が決定している。
劇場公開に向けて、これまでTYPE‐MOON×ufotableが手掛けてきた作品群をより身近に楽しめる各種企画も順次実施。
劇場版『空の境界』シリーズおよび劇場版『Fate／stay night ［Heaven’s Feel］』シリーズの各配信プラットフォームでの見放題配信が決定。さらに、ABEMA内に、期間限定の特設チャンネルが開設されることが決まった。TYPE‐MOON×ufotable作品のみでラインナップされた特別チャンネルとして、TYPE-MOON×ufotable作品の無料一挙放送を実施。10月1日20時には、『魔法使いの夜』劇場公開と『Fate／Zero』放送15周年を記念したコラボビジュアルを公開予定だ。
そして、10月17・18日に徳島市で開催される「マチ★アソビ vol.31」に『魔法使いの夜』が参加。10月18日には、蒼崎青子役の戸松遥と静希草十郎役の小林裕介が登壇する『魔法使いの夜』ステージを実施する。詳細は、作品公式X、マチ★アソビ公式Xにて発表予定。
劇場アニメーション『魔法使いの夜』は、11月20日より公開。
【動画】supercellによる主題歌「夜と青」初披露！ 劇場アニメーション『魔法使いの夜』最終予告
本作は、Fate／Grand Orderを含む「Fateシリーズ」、小説「空の境界」などその精巧に作り込まれたストーリーで人々を惹きつけ続けるゲームブランド・TYPE‐MOONと「鬼滅の刃」などの圧倒的な映像化で世界中を魅了し続けるアニメーションスタジオufotableがおくる劇場アニメーション最新作。
9月30日に放送された特番内にて、90秒に及ぶ最終予告が解禁。劇場公開前最後にして、最大ボリュームとなる本映像は、多くの新規カットとともに、主題歌アーティストに決定したsupercellによる新曲「夜と青」の1番をフルで使用した豪華仕様となっている。新曲「夜と青」は、作詞・作曲・編曲をryo、歌唱をやなぎなぎが担当。原作ゲームのテーマソング「星が瞬くこんな夜に」と同じタッグが、16年の時を経て再び『魔法使いの夜』を鮮やかに彩る。
最終予告では、蒼崎青子、久遠寺有珠、静希草十郎が織りなす日常と、躍動感あふれる戦闘シーンが、疾走感あふれるカットワークで描かれ、3人の物語の一端を垣間見ることのできる。
こやまひろかず描き下ろしによる「キャラクタービジュアル」は、本作を象徴する二人の魔女、蒼崎青子と久遠寺有珠が背中合わせで佇む姿を描いた特別な一枚となっている。
また、10月2日より、「キャラクタービジュアル」および「スペシャルキービジュアル」の2種を使用したムビチケ前売券の発売が決定。「キャラクタービジュアル」版は、アニプレックスオンライン・メイジャー・ムービーウォーカーなどのオンラインサイトにて販売開始。アニプレックスオンラインでは、A5アクリルプレートが付いたバンドルグッズ付き前売券も展開される。また、8月1日に開催した「FGO Fes. 2026」にて解禁された「スペシャルキービジュアル」版も同日の10月2日より、全国の上映劇場窓口にて販売開始となる。
なお、日本国内では、プロジェクト最大規模となる全国347館の劇場での上映が決定。さらに海外でも、2027年1月29日からのアメリカ公開を皮切りに、世界45以上の国と地域でのグローバル展開が決定している。
劇場公開に向けて、これまでTYPE‐MOON×ufotableが手掛けてきた作品群をより身近に楽しめる各種企画も順次実施。
劇場版『空の境界』シリーズおよび劇場版『Fate／stay night ［Heaven’s Feel］』シリーズの各配信プラットフォームでの見放題配信が決定。さらに、ABEMA内に、期間限定の特設チャンネルが開設されることが決まった。TYPE‐MOON×ufotable作品のみでラインナップされた特別チャンネルとして、TYPE-MOON×ufotable作品の無料一挙放送を実施。10月1日20時には、『魔法使いの夜』劇場公開と『Fate／Zero』放送15周年を記念したコラボビジュアルを公開予定だ。
そして、10月17・18日に徳島市で開催される「マチ★アソビ vol.31」に『魔法使いの夜』が参加。10月18日には、蒼崎青子役の戸松遥と静希草十郎役の小林裕介が登壇する『魔法使いの夜』ステージを実施する。詳細は、作品公式X、マチ★アソビ公式Xにて発表予定。
劇場アニメーション『魔法使いの夜』は、11月20日より公開。