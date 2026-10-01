◇村上宗隆 ホワイトソックス7-3アストロズ（2026年9月30日 ヒューストン）

ホワイトソックスは30日（日本時間1日）、「ワイルドカードシリーズ第2戦」でアストロズに7-3で勝利し、シリーズ勝ち抜きを決めた。これで3日（同4日）から地区シリーズでガーディアンズと対戦する。

ナインはポストシーズン進出決定時に続き、週に2度目のシャンパンファイトに臨んだ。村上宗隆内野手（26）もその輪の中心で歓喜したが、9月末の1度目のシャンパンファイトのときに「アイム ジャパニーズ」と絶叫したワードが、ホワイトソックスファンに浸透しつつあることが判明した。

この日、ヒューストンで勝利後にホワイトソックスファンが「X」で紹介した映像では、熱狂的ファンの数人の米国人が何度も「アイム ジャパニーズ」と叫んだ。それだけ、快進撃の大黒柱となった村上の存在はインパクトがあり、この映像が村上がファンに愛されている証拠にもなった。

次の舞台では、本拠地（シカゴのサウスサイドエリア）でも戦いが展開される。そのときには、大歓声の中で「アイム ジャパニーズ」のフレーズが数多く聞き取れることになるかもしれない。