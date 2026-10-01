ショートアニメ『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』シーズン4が本日配信スタート
「プリキュア」シリーズのスピンオフショートアニメ『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』のシーズン4が、本日10月1日より配信スタート。併せて、YouTube東映アニメーションミュージアムチャンネルにて、過去作品の配信が決定した。
【写真】ぷちきゅあが劇場マナーを伝授！
大人気シリーズ「プリキュア」のスピンオフ作品として、2025年4月より配信中のショートアニメ『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』。
シーズン4では、これまで舞台となったふしぎなゆうえんちやおかしなパラダイスなど、なんでもかなうすご～いせかいで活躍してきたぷちきゅあが、こんどは図書館で本の中に!? さらに、ぷちきゅあもふるんとぷちきゅあぽるんのほか、ぷちきゅあちょっぴ、ぷちきゅあらける、ぷちきゅあらて、ぷちきゅあぱむぱむが新たに登場する。
ぷちきゅあちょっぴは、おだやかでやさしいけど、ちょっと天然ないちめんも。本をよむのにむちゅうみたい。ぷちきゅあらけるは、しっかりものなおにいちゃん。一生けんめいすぎて全力すぎるときも。
ぷちきゅあらては、おひるねが大好きな幼い王女さま。甘えん坊なところもあるけど、頑張りやさん。ぷちきゅあぱむぱむは、パンのエナジーようせい。おしゃまでほめられると調子にのっちゃういちめんも。
本作は、引き続きYouTube「ぷちきゅあ」公式チャンネルのほか、各プリキュア公式SNSにて、セリフのないノンバーバルアニメーションとして配信。キュートなぷちきゅあのみんなにほっこり癒され、くすっと笑えるおはなしを届ける。
なお、シーズン4の配信スタート直前となる本日10月1日18時より、「ぷちきゅあ」公式チャンネルにてシーズン3を振り返るウォッチパーティを開催。
さらに、シーズン4の配信スタートを記念して、YouTube東映アニメーションミュージアムチャンネルにて、チョッピなどちいさななかまたちが活躍したエピソードを厳選して、10月3日、4日、10日、11日の各話配信後から2週間限定で配信。
配信話数は全4話で、10月3日（17時30分配信開始）は【チョッピ編】『ふたりはプリキュア Splash☆Star』第12話「チョッピはチョピっとホームシック?」、10月4日（17時30分配信開始）は【ラテ編】『ヒーリングっど プリキュア』第37話「季節をエンジョイ ラテ様おもてなしツアー！」、10月10日（17時30分配信開始）は【ラケル編】『ドキドキ！プリキュア』第36話「ラケルはりきる！初恋パワー全開！」、10月11日（17時30分配信開始）は【パムパム編】『デリシャスパーティ プリキュア』第4話「ふくらむ、この想い…キュアスパイシー誕生！」。
『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』は、YouTube「ぷちきゅあ公式チャンネル」ほかにて毎週木曜18時30分より配信中。
【写真】ぷちきゅあが劇場マナーを伝授！
大人気シリーズ「プリキュア」のスピンオフ作品として、2025年4月より配信中のショートアニメ『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』。
ぷちきゅあちょっぴは、おだやかでやさしいけど、ちょっと天然ないちめんも。本をよむのにむちゅうみたい。ぷちきゅあらけるは、しっかりものなおにいちゃん。一生けんめいすぎて全力すぎるときも。
ぷちきゅあらては、おひるねが大好きな幼い王女さま。甘えん坊なところもあるけど、頑張りやさん。ぷちきゅあぱむぱむは、パンのエナジーようせい。おしゃまでほめられると調子にのっちゃういちめんも。
本作は、引き続きYouTube「ぷちきゅあ」公式チャンネルのほか、各プリキュア公式SNSにて、セリフのないノンバーバルアニメーションとして配信。キュートなぷちきゅあのみんなにほっこり癒され、くすっと笑えるおはなしを届ける。
なお、シーズン4の配信スタート直前となる本日10月1日18時より、「ぷちきゅあ」公式チャンネルにてシーズン3を振り返るウォッチパーティを開催。
さらに、シーズン4の配信スタートを記念して、YouTube東映アニメーションミュージアムチャンネルにて、チョッピなどちいさななかまたちが活躍したエピソードを厳選して、10月3日、4日、10日、11日の各話配信後から2週間限定で配信。
配信話数は全4話で、10月3日（17時30分配信開始）は【チョッピ編】『ふたりはプリキュア Splash☆Star』第12話「チョッピはチョピっとホームシック?」、10月4日（17時30分配信開始）は【ラテ編】『ヒーリングっど プリキュア』第37話「季節をエンジョイ ラテ様おもてなしツアー！」、10月10日（17時30分配信開始）は【ラケル編】『ドキドキ！プリキュア』第36話「ラケルはりきる！初恋パワー全開！」、10月11日（17時30分配信開始）は【パムパム編】『デリシャスパーティ プリキュア』第4話「ふくらむ、この想い…キュアスパイシー誕生！」。
『ぷちきゅあ～Precure Fairies～』は、YouTube「ぷちきゅあ公式チャンネル」ほかにて毎週木曜18時30分より配信中。