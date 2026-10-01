「世の中こんな美人いるの？」 身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、全身ショットにネット衝撃
レースクイーンでモデルの央川かこが1日までにInstagramを更新。美スタイル際立つショットを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、抜群プロポーション全開 水着姿も（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回の投稿では「フジテレビ【F1 サイドbyサイド】に出演させていただきます」「MCにはF1実況のサッシャさん、ゲストに元F1レーサーの片山右京さんという スペシャルなお二人と ご一緒させていただけて光栄すぎました」と報告。「放送内容はアゼルバイジャンGP振り返り 関東ローカルにて 10／3（土）AM 10：30～AM 11：00放送です」と告知し、自身の全身ショットも披露した。
ファンからは「出演おめでとう」「スタイル抜群すぎ」「世の中こんな美人いるの？」などの声が集まっている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）
【写真】身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、抜群プロポーション全開 水着姿も（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回の投稿では「フジテレビ【F1 サイドbyサイド】に出演させていただきます」「MCにはF1実況のサッシャさん、ゲストに元F1レーサーの片山右京さんという スペシャルなお二人と ご一緒させていただけて光栄すぎました」と報告。「放送内容はアゼルバイジャンGP振り返り 関東ローカルにて 10／3（土）AM 10：30～AM 11：00放送です」と告知し、自身の全身ショットも披露した。
ファンからは「出演おめでとう」「スタイル抜群すぎ」「世の中こんな美人いるの？」などの声が集まっている。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）