央川かこ、ソロショット　※「央川かこ」Instagram

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　レースクイーンでモデルの央川かこが1日までにInstagramを更新。美スタイル際立つショットを披露すると、ファンから称賛が寄せられた。

【写真】身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、抜群プロポーション全開　水着姿も（7枚）

　1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。

　今回の投稿では「フジテレビ【F1 サイドbyサイド】に出演させていただきます」「MCにはF1実況のサッシャさん、ゲストに元F1レーサーの片山右京さんという　スペシャルなお二人と　ご一緒させていただけて光栄すぎました」と報告。「放送内容はアゼルバイジャンGP振り返り　関東ローカルにて　10／3（土）AM 10：30～AM 11：00放送です」と告知し、自身の全身ショットも披露した。

　ファンからは「出演おめでとう」「スタイル抜群すぎ」「世の中こんな美人いるの？」などの声が集まっている。

引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）