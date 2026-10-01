ほしのあき結婚15周年、夫・三浦皇成と仲良くディナーする姿に反響「大好き夫婦」
タレントのほしのあきが1日にInstagramを更新。夫・三浦皇成との結婚15周年を報告し、仲良くディナーする姿を公開すると、著名人やファンから多数の祝福が寄せられた。
【写真】ほしのあき49歳、結婚16年目突入の夫・三浦皇成と夫婦ショット
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚し、2012年4月には第1子を出産しているほしのが「16年目もよろしくお願いします」と投稿したのはリール動画。その中には、夫の三浦とディナーを楽しむ様子が収められていて、夫婦の2ショットも見ることができる。
彼女の投稿に、実業家の福王寺彩野が「おめでとう 大好き夫婦」とコメントし、AKB48元メンバーで女優の篠田麻里子も「素敵 おめでとう御座います」と祝福。タレントの吉川ひなのも「大好き素敵ふーふ」と言葉を寄せているほか、ファンからも祝福の声が相次いでいる。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき49歳、結婚16年目突入の夫・三浦皇成と夫婦ショット
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚し、2012年4月には第1子を出産しているほしのが「16年目もよろしくお願いします」と投稿したのはリール動画。その中には、夫の三浦とディナーを楽しむ様子が収められていて、夫婦の2ショットも見ることができる。
彼女の投稿に、実業家の福王寺彩野が「おめでとう 大好き夫婦」とコメントし、AKB48元メンバーで女優の篠田麻里子も「素敵 おめでとう御座います」と祝福。タレントの吉川ひなのも「大好き素敵ふーふ」と言葉を寄せているほか、ファンからも祝福の声が相次いでいる。
引用：「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）