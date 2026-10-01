「なんで今でもJK姿可愛いの」小倉優子の制服ショットに驚き「現役女子大生っていっても通用する」
タレントの小倉優子が9月30日までにInstagramを更新。制服姿のオフショットを披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】小倉優子、息子3人のお弁当が「素敵」 過去のお弁当などの数々も（11枚）
小倉が「久しぶりの制服」と投稿したのは、30日に放送された『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』（テレビ朝日系）からのオフショット。写真には、グレーのブレザーにリボンを付けた彼女の制服姿が収められている。
彼女の制服姿にファンからは「なんで今でもJK姿可愛いの」「現役女子大生っていっても通用する」「ゆうこりん綺麗です 良く似合ってますよ」といった声が寄せられている。
小倉は2011年に結婚し、2児を授かるも2017年に離婚。2018年には再婚し、第3子を授かったものの2022年に離婚。その翌年、バラエティ番組の企画で挑戦した大学受験を経て白百合女子大学に入学している。
引用：「小倉優子」Instagram（＠ogura_yuko_0826）
【写真】小倉優子、息子3人のお弁当が「素敵」 過去のお弁当などの数々も（11枚）
小倉が「久しぶりの制服」と投稿したのは、30日に放送された『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』（テレビ朝日系）からのオフショット。写真には、グレーのブレザーにリボンを付けた彼女の制服姿が収められている。
彼女の制服姿にファンからは「なんで今でもJK姿可愛いの」「現役女子大生っていっても通用する」「ゆうこりん綺麗です 良く似合ってますよ」といった声が寄せられている。
小倉は2011年に結婚し、2児を授かるも2017年に離婚。2018年には再婚し、第3子を授かったものの2022年に離婚。その翌年、バラエティ番組の企画で挑戦した大学受験を経て白百合女子大学に入学している。
引用：「小倉優子」Instagram（＠ogura_yuko_0826）