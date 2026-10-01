175cm“美脚スペシャリスト”美女、長い脚が映えるヒール姿に反響「美しい」
ファッションモデルの彦坂桜が9月30日にInstagramを更新。美脚あらわのヒール姿を披露すると、ファンから「足が綺麗過ぎてビックリ」「美しい」といった声が集まった。
【写真】175cm“美脚スペシャリスト”が「スタイル抜群」 衝撃的な水着姿も
2006年、ミス日本中部北陸地区代表となり、モデルとしてパリコレクションデビューしている彦坂。175cmの高身長と抜群のスタイルを誇る彼女は、以降もファッション誌やショー、さらにパーツモデルとして活躍。ATSUGI商品のパッケージモデルも務めている。Instagramでは、その自慢の美脚を強調したポートレートの数々でファン拡大中だ。
そんな彼女が投稿したのは自身の全身ショット。写真には、長い脚が映えるヒール姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。
美脚あらわのソロショットに、ファンからは「笑顔もスタイルも素敵」「足が綺麗過ぎてビックリ」「スーパースレンダー」「美脚だけじゃない！全てが女神」「美しい」などの反響が寄せられている。
引用：「彦坂桜」Instagram（@sakura10h）
【写真】175cm“美脚スペシャリスト”が「スタイル抜群」 衝撃的な水着姿も
2006年、ミス日本中部北陸地区代表となり、モデルとしてパリコレクションデビューしている彦坂。175cmの高身長と抜群のスタイルを誇る彼女は、以降もファッション誌やショー、さらにパーツモデルとして活躍。ATSUGI商品のパッケージモデルも務めている。Instagramでは、その自慢の美脚を強調したポートレートの数々でファン拡大中だ。
そんな彼女が投稿したのは自身の全身ショット。写真には、長い脚が映えるヒール姿でカメラに微笑みかける様子が収められている。
美脚あらわのソロショットに、ファンからは「笑顔もスタイルも素敵」「足が綺麗過ぎてビックリ」「スーパースレンダー」「美脚だけじゃない！全てが女神」「美しい」などの反響が寄せられている。
引用：「彦坂桜」Instagram（@sakura10h）