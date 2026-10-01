赤西仁、柴咲コウ、二宮和也が『THE OPEN CALL』ゲストパートナーに！ 山田孝之も刺激「僕でも発見があった」
オーディション番組『THE OPEN CALL‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』の配信記念先行上映イベントが30日、都内にて開催。山田孝之をはじめ、同じくメインパートナーを務める阿部進之介、そしてゲストパートナーの浅野忠信、高石あかりが登壇し、オーディションを通して感じた俳優、そして芝居への思いを語った。
【写真】高石あかり、深紅のリップが華麗な美ショット
阿部から声をかけられ、本企画に参加したという浅野。「僕自身も演技のレッスンというか、教育みたいなものをまともに受けたことはなかった」と自身の俳優人生を振り返りながら、若い頃に監督や俳優たちから多くを学んできたことを明かす。一方で、現在も演技を学べる場所が少ないと感じているといい、「『演技ってどういうものなんだろう』ということを、もっと身近に感じられるようなものがあれば」と本企画への期待を口にした。
一方、高石はオファーを受けた当初、「私もオーディションに参加できるのではないか」という目線で企画を見ていたそう。まさか自身がゲストパートナーとして参加するとは思っていなかったというが、「私もお芝居が大好きだったり、役者に夢を見ている一人の同志として、一緒に学びたいと強く願って」と快諾したことを明かした。
これまで数々のオーディションを経験してきた高石は、オーディションを「一期一会というか、その役との出会い」と表現。「いかにその場を楽しめるか」を大切にしているといい、今回も候補者と同じ気持ちで「貪欲にお芝居を吸収したい」と臨んだという。実際に候補者と芝居をした際には、同じセリフでも演じる人によって「100通り役が違って見えることに面白さを感じた」とのことで、「目と目で会話するからこそ、皆さんの力強さというか、絶対に何かを勝ち取りたいという思いが、何も言わなくてもこんなに伝わってくるんだな」と刺激を受けたことを語った。
浅野も候補者たちの姿について、「やればやるほど疑問が生まれたり、自分の取り組みが正しいのかって落ち込んじゃうこともあったと思う」としながら、「それこそが本当にエネルギー」とコメント。「演技をやる上で、決して前向きなものだけが良いとは思っていない」と持論を語り、苦悩する候補者たちを「そういう意味でキラキラしていた」と称えた。
さらに、新たなゲストパートナーとして赤西仁、柴咲コウ、二宮和也が出演することも発表。阿部は、これだけの豪華な俳優たちが集まったこと自体が「この企画の魅力」だと語る。また、山田はゲスト陣について「タイプも感覚も、アプローチの仕方も違う人たち」と説明。さまざまな俳優から異なる意見を聞くことで迷うこともあるかもしれないが、「こんだけいろんな方が来ると、『自分らしく好きに楽しめばいいんだ』と感じてもらえたと思う」と語り、「僕でも『そういう感覚でやってるんだ』という発見があった」と自身にとっても刺激になったことを明かしていた。
『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』は、Leminoにて10月1日より毎週木曜配信。「Episode 0」はLemino公式YouTubeにて無料配信中。
※「高石あかり」の「高」は、正式には「はしごだか」。
【写真】高石あかり、深紅のリップが華麗な美ショット
阿部から声をかけられ、本企画に参加したという浅野。「僕自身も演技のレッスンというか、教育みたいなものをまともに受けたことはなかった」と自身の俳優人生を振り返りながら、若い頃に監督や俳優たちから多くを学んできたことを明かす。一方で、現在も演技を学べる場所が少ないと感じているといい、「『演技ってどういうものなんだろう』ということを、もっと身近に感じられるようなものがあれば」と本企画への期待を口にした。
これまで数々のオーディションを経験してきた高石は、オーディションを「一期一会というか、その役との出会い」と表現。「いかにその場を楽しめるか」を大切にしているといい、今回も候補者と同じ気持ちで「貪欲にお芝居を吸収したい」と臨んだという。実際に候補者と芝居をした際には、同じセリフでも演じる人によって「100通り役が違って見えることに面白さを感じた」とのことで、「目と目で会話するからこそ、皆さんの力強さというか、絶対に何かを勝ち取りたいという思いが、何も言わなくてもこんなに伝わってくるんだな」と刺激を受けたことを語った。
浅野も候補者たちの姿について、「やればやるほど疑問が生まれたり、自分の取り組みが正しいのかって落ち込んじゃうこともあったと思う」としながら、「それこそが本当にエネルギー」とコメント。「演技をやる上で、決して前向きなものだけが良いとは思っていない」と持論を語り、苦悩する候補者たちを「そういう意味でキラキラしていた」と称えた。
さらに、新たなゲストパートナーとして赤西仁、柴咲コウ、二宮和也が出演することも発表。阿部は、これだけの豪華な俳優たちが集まったこと自体が「この企画の魅力」だと語る。また、山田はゲスト陣について「タイプも感覚も、アプローチの仕方も違う人たち」と説明。さまざまな俳優から異なる意見を聞くことで迷うこともあるかもしれないが、「こんだけいろんな方が来ると、『自分らしく好きに楽しめばいいんだ』と感じてもらえたと思う」と語り、「僕でも『そういう感覚でやってるんだ』という発見があった」と自身にとっても刺激になったことを明かしていた。
『THE OPEN CALL ‐MAIN PARTNER 山田孝之‐』は、Leminoにて10月1日より毎週木曜配信。「Episode 0」はLemino公式YouTubeにて無料配信中。
※「高石あかり」の「高」は、正式には「はしごだか」。