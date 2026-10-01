すみれ、衝撃の“ゲレンデ水着”を振り返る 海外セレブの間で流行
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#12が9月29日、放送された。最終回#12の番組後半では、恋愛下手な女性が親同伴で恋人探しに挑む、恋愛企画「親のとなりで恋をした。（通称：親恋）」の最終話を放送。別室で親が見守る中行われた「運命の告白」では、2組のカップルが成立する波乱の展開となった。
【動画】すみれ、衝撃のゲレンデ水着姿
スタジオでは、ゲストとして登場したタレントのインリンが、昨年49歳でリリースし、驚異の美脚とプロポーションで話題となったデジタル写真集に言及。誌面カットが紹介されると、MC陣からは「あの頃よりM字」「3児の母とは思えないスタイル」と驚がくの声が上がった。インリンは「グラビアは好きなので、60歳ぐらいになっても、脚を開けたらやりたいです」と現役意欲を笑顔で宣言した。
また、ニューヨーク・嶋佐和也から「ちなみにこのグラビアはお子さんが見られたりしたんですか？」と尋ねられると、インリンは「これは見てないと思う」「見せはしないけど、見つけてくるときがある」「ちょっと気まずいですよね」と苦笑いを見せ、母親としてのリアルなエピソードでスタジオをなごませた。
一方、同じくゲスト出演したタレントのすみれはアンミカやCrystal Kayとの海外プライベート旅行や、雪山ゲレンデでの衝撃的な水着ショットを公開し、スタジオを沸かせていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【動画】すみれ、衝撃のゲレンデ水着姿
スタジオでは、ゲストとして登場したタレントのインリンが、昨年49歳でリリースし、驚異の美脚とプロポーションで話題となったデジタル写真集に言及。誌面カットが紹介されると、MC陣からは「あの頃よりM字」「3児の母とは思えないスタイル」と驚がくの声が上がった。インリンは「グラビアは好きなので、60歳ぐらいになっても、脚を開けたらやりたいです」と現役意欲を笑顔で宣言した。
一方、同じくゲスト出演したタレントのすみれはアンミカやCrystal Kayとの海外プライベート旅行や、雪山ゲレンデでの衝撃的な水着ショットを公開し、スタジオを沸かせていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。