外から太鼓の音が聞こえてきたら、ワンコが怖がって…？愛おしすぎる表情に思わず笑ってしまう人や庇護欲を掻き立てられる人が続出し、投稿は記事執筆時点で31万8000回再生を突破。「緊張感ｗ」「なんちゅー顔してんの」「守りたい」といった声が寄せられています。

【動画：外から『太鼓の音』が聞こえてきた結果→家の中にいた犬が怖がって…緊張感が伝わってくる『表情』】

ワンコが太鼓の音を聞いたら…

TikTokアカウント「raimonthesnuggleshiba」に投稿されたのは、柴犬の「らいもん」君が太鼓の音を聞いた時の反応です。この日、らいもん君がお家でのんびり過ごしていたら、外から太鼓の音が聞こえてきたのだそう。

すると大きな音が苦手ならいもん君は、警戒心MAXに！体とお顔を強張らせてお座りしたかと思うと、そのまま全然動かなくなってしまったとか。

緊張感が伝わる表情が愛おしすぎる

「一体何の音だろう？こっちに近付いて来ないだろうな…？」とばかりに上目遣いでチラチラ様子をうかがいながら、じっと恐怖に耐えているらいもん君。本気で怖がっているご本人には申し訳ないですが、緊張感が伝わってくる表情が愛おしすぎて思わず笑ってしまいます。

またらいもん君の姿に庇護欲を掻き立てられた方も多いようで、コメント欄には「抱きしめてあげたくなる」「守ってあげたくなる」という声が続々。きっと飼い主さんもらいもん君のビビり具合を見て、今まで以上にメロメロになってしまったことでしょう。

他にもこの投稿には「可愛すぎる」「目がたまらんw」「耐えてる耐えてるｗ」「ハシビロコウに見えてきた」といったコメントが寄せられ、大きな反響を呼んでいます。

怖がりなのに意外なものが大好き！？

らいもん君は遠くで鳴っている雷の音を警戒したり、近所のスタジアムから聞こえてくる声援に腰を抜かしてしまったりすることがあるほど音に敏感なのだとか。

しかしなぜかドライヤーの音は怖くないようで、飼い主さんが髪を乾かしていると「僕にも風当てて～！」とウキウキでやってくるそう。そして風を当ててあげたらお目目を細めて喜び、飼い主さんの足にスリスリとお顔を擦りつけて甘えるのだとか。

怖がりなのにドライヤーが大好きというのは不思議ですが、可愛い行動や嬉しそうなお顔にキュンとします。これからもらいもん君の愛らしい姿は、たくさんの人に笑顔や癒しを届けてくれることでしょう。

らいもん君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「raimonthesnuggleshiba」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「raimonthesnuggleshiba」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。