UAE＝アラブ首長国連邦からイスラエルに向かっていた旅客機が緊急着陸しました。機内から緊急事態を知らせる信号が発信されていて、副操縦士が機長を刺したとみられています。

ロイター通信などによりますと、UAEのドバイからイスラエルのテルアビブに向かっていた旅客機が先月30日、飛行中に急降下しました。機内からは緊急事態を知らせる信号が発信されていて、副操縦士が機長を刺したとみられています。

乗客

「機体前方で騒ぎがあり、多くの人が駆けつけた。操縦士がもう1人を刺したようだった」

機長と副操縦士が負傷しましたが、機内にいた別の操縦士が操縦を引き継ぎ、旅客機は、サウジアラビアの空港に緊急着陸しました。イスラエルメディア「ワイネット」によりますと、乗客174人は無事だということです。

サウジアラビア当局が副操縦士の取り調べを行うなど原因の解明を急いでいますが、イスラエルのネタニヤフ首相は「乗客を乗せたまま旅客機を墜落させようとした」と話しています。