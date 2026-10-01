松田優作「遊戯シリーズ」スタッフが再集結！ 柄本佑＆宇崎竜童W主演『LAST DANCE』27年2月公開＆特報解禁
柄本佑と宇崎竜童がダブル主演を務める映画『LAST DANCE 最後の遊戯』が、2027年2月19日より山形県内先行公開、同年2月26日より新宿バルト9ほか全国公開されることが決定。併せて、ティザービジュアルと30秒特報映像が解禁された。
【動画】伝説の“殺し屋”を巡る謎、半世紀近くの時を経て再び動き出す、伝説への期待が高まる『LAST DANCE 最後の遊戯』特報
松田優作という唯一無二のスターを生み出し、日本のハードボイルド映画史に革命を起こした伝説の「遊戯シリーズ」。45年前の当時のメインスタッフが再集結し、最も濃厚なDNAそのままに新作映画が誕生。『最も危険な遊戯』（1978）『殺人遊戯』（1978）『処刑遊戯』（1979）で、冷徹な狂気と軽妙なユーモアを融合させた新しいダークヒーローとして、日本のハードボイルド映画史に革命を起こした“危険な男”が、半世紀近い時を経て現代によみがえる。
主演を務めるのは柄本佑と宇崎竜童。消息不明の伝説の殺し屋を追う“探し屋”三上雄斗を柄本、三上が殺し屋を追っていく先で出会う“謎の男”黒崎亮二を宇崎が演じる。生前の松田優作とも親交が深く、松田優作が歌う名曲「Uターン」を楽曲提供したほか、優作に向けた鎮魂歌「1989・REQUIEM」を捧げるほどの絆があった宇崎が、魂を受け継ぎ大役を引き受けた。
共演には、診療所の院長・野陽菜役に麻生祐未、看護師・風真知役に玉城ティナ、広域暴力団会長・元嶋宗司役に袴田吉彦ほか、実力派キャストが重厚な物語を支える。
監督を務めるのは、「遊戯シリーズ」、『探偵物語』、『あぶない刑事』シリーズなど数々の名作を手掛け、日本映画・テレビ界に数々の伝説的作品を送り出し、スタイリッシュな演出で一時代を築いた日本エンターテインメント界のレジェンド・村川透。脚本には村川監督とともに時代を象徴する男たちを描いてきた丸山昇一が参加し、阪上有紀子が共同脚本を担当。
さらに企画・プロデュースには、『あぶない刑事』シリーズや『復活の日』などで知られる柏原寛司が名を連ねる。当時の製作の魂を知る“暴走系“レジェンドスタッフたちが再結集し、全く衰えぬ熱量のもと、新たなハードボイルド映画を生み出した。
撮影は、村川透監督の故郷・山形県村山市にて全編ロケを敢行。どこか時代に取り残されたような町並みと雄大な自然を背景に、都会とは一線を画す乾いた空気感のなか、ハードボイルドとノスタルジーが交錯する、新たな西部劇のような物語が繰り広げられる。
セントラル・アーツが築き上げたハードボイルドのDNA。村川透、丸山昇一、柏原寛司らが築き上げてきた“男の美学”。そして、松田優作が演じた伝説の殺し屋・鳴海昌平。半世紀近い時を経て、いま新たな物語が幕を開ける--。
ティザービジュアルには、車のボンネットに身を預け、煙草をくゆらせる“探し屋”・三上雄斗（柄本）の姿が切り取られている。45年前に姿を消した伝説の“殺し屋”・鳴海昌平を追う三上。彼が辿り着いたのは、まるで時間に取り残されたような町だった。添えられたコピー「男を探して、ずいぶん昔まで来ちまった」は、ひとりの男を遠くまで追ううちに、失われた昭和の残響や、過去に取り残された男の深い影へと踏みこんでいく本作の世界観を印象づけている。
静けさのなかに深い余韻を残すティザービジュアルが、本作の持つノスタルジーとハードボイルドの香りを鮮烈に映し出し、これから始まる過去と現在をつなぐ謎めいた旅路を予感させるビジュアルとなっている。
特報映像は、45年の時を経て再び動き出す伝説の気配を感じさせる内容となっている。映像は、「松田優作『遊戯シリーズ』COME BACK.」のテロップから幕を開ける。続いて、「伝説の“殺し屋”が消えてから、45年」との言葉が映し出されたあと、車の運転席で目を覚ました“探し屋”・三上雄斗（柄本）が、煙草をくわえたままこちらへ顔を向ける。黒いサングラスに赤いネクタイという印象的なスタイルに加え、渋さと気怠さ、どこかキッチュな魅力をまとったその姿は、松田優作が遺した伝説の残像を感じさせる。
続いて、「探し屋、殺し屋を探せ」という声とともに、「止まっていた時間が、動き出す--」という言葉が映し出される。昭和の面影を色濃く残す夜の寂れた繁華街や、まるで時代に取り残されたような街並みが切り取られ、ノスタルジックな空気が画面を包み込む。映像では、スコープで標的を見張り、待ち伏せし、黒崎の部屋へ潜入する三上の姿も映し出され、“探し屋”として伝説の足跡を追う様子が垣間見える。
一方、宇崎竜童演じる“謎の男”黒崎は、古びたジープを走らせながら夜の街を駆け抜ける。さらに、「伝説の殺し屋だもんな」という言葉とともに、「鳴海昌平」の名が繰り返し呼ばれ、その存在をめぐる謎が浮かび上がっていく。
鳴海昌平とは何者なのか。三上は鳴海に辿り着けるのか--。その答えは明かされないまま、観る者の想像力をかき立てる。伝説の“殺し屋”をめぐるミステリーと、45年の時を経て再び動き出す伝説への期待感を強く印象づける内容となっている。
映画『LAST DANCE 最後の遊戯』は、2027年2月19日より山形県内先行公開、同年2月26日より全国公開。
※柄本、宇崎、麻生、玉城、袴田、村川監督、柏原寛司（企画・プロデュース）、丸山昇一（脚本）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柄本佑（主演・三上雄斗役）
丸山先生のホンは実に色っぽく、村川透監督の演出は懐が深く、宇崎さんとの共演はとても楽しくて、短い撮影期間ではありましたがとても幸せな現場を過ごさせていただきました。
そして初の“本格”ガンアクションです。頑張りました。ぜひお楽しみにして下さい。
■宇崎竜童（主演・黒崎亮二役）
えっ？ あの“遊戯シリーズ”撮るの？ 村川監督で!! 丸山昇一sanがホン書くんだ!!
この企画を聞いた時、万歳、バンザイ、バンザ～イ!!と、子供みたいに、はしゃぎ捲った。出演のオファーまで頂くなんて天にも駆け昇る気持ちだった。んで、アクションシーンも有るんじゃないかとモデルガンとガンベルト買って抜き撃ちの練習も始めた。ワイアット・アープの愛用した銃身が25cmもあるバントライン・スペシャルで。アホか!!早撃ちも抜き撃ちもムリだった。
優作とは「Uターン」のレコーディングで出会い、その後、原田芳雄sanと私と優作の“サングラストリオ”でCMをやって一気に温度が上がって行った。佑kunとは数本ドラマ映画で一緒していて“手練れの役者”と知っていたから全面的に依存させて貰った。thank youねッ!!
本作は村川監督の古里,山形村山の美しい風景の中でThrillingな内容とは逆の和やかなmoodで撮影された。遊戯シリーズを観た人も、知らない若い人にも“J・Film Noir”の秀作として心にとめて貰いたい作品になっていると思います。GO MEN GO!!
■麻生祐未（野陽菜役）
映画界で誰もが憧れる「遊戯シリーズ」。村川監督の新作に出演させていただけることになり、毎日震える気持ちで参加させていただきました。遊戯シリーズの役者さん達は、勿論今でも憧れの存在で、自分の未熟さを痛感する日々でしたが、この最高のスタッフの皆さんとまたご一緒できるよう、これからも映画に携わっていきたいと思います。村川監督が「本当に幸せ！」と嬉しそうに仰っていたのが印象的でした。
今回の『LAST DANCE 最後の遊戯』も、監督の愛が伝わる、とても美しい作品です。
■玉城ティナ（風真知役）
私は今回お話をいただいてから初めて「遊戯シリーズ」を観させていただいたのですが、ハードボイルドという世界観にこれまであまり触れてこなかったこともあり、とてもわくわくしました。ロマンが詰め込まれていて、思わずかっこいい！と呟いたのを覚えています。
■袴田吉彦（元嶋宗司役）
昔から村川監督が創り出す世界観が好きでした。俳優として30年以上活動してきましたが、なかなかご縁に恵まれず、今回出演のお話をいただいたときは本当に嬉しく、とても興奮しました。
実際の撮影現場は、自分がデビューした当時の熱気や空気が残っており、どこか懐かしく、終始心から楽しむことができました。あの頃のような独特の作品の雰囲気と現場の温度感を、ぜひ大きなスクリーンの劇場で体感していただけたら幸いです。
■村川透（監督）
皆さん今日（こんにち）は！ お久し振りです。
大分以前の事ではありますが、念願の日活から映画界に入りながらも五里夢中の中下っ端の中であっても何となし何かとんでもない事が起き表現し難い危機的な状況でも起こるのではないかと云う井戸端の気味の悪さが感じられ、時代の移り変わりの始まりが現実となって行く瞬間が感じられる事があり今でも肌寒く感じられます。
我等人間の作り出す全（あら）ゆる文化芸術芸能その他造り全ては時代が生み出し、時代を超える傑作も時代と共に発展し、やがてその勢いも輝きも時代と共に失われ、次なる時代の発展を迎える事となります。しかしその時代の歴史と共に刻んだ文化芸術音楽も決して完全に消え去るものでなく、いつの日か再び時代が姿を変え戻し蘇る事がある事も必定の理と考えられ深く重く感じられます。
此の度の“ラストダンス”のヒーロー、不滅の黒い鷲が、いつの日か再び時代がイメージを蘇らせ姿を変えた松田優作の黒い鷹との斗いが壮絶な死斗となるのか想像の尽かないドラマとなり胸を躍らせる事になると思います。大衆娯楽芸術映画も将に時代、時代の文化芸術が再び蘇ると信じ小生も映画を撮り続けるかも……
映画をこよなく愛する方々様へ
映画をこよなく愛する 村川 透 より
■柏原寛司（企画・プロデュース）
アメリカのアクション映画には『ゲッタウェイ』など、地方の町や都市を舞台とした傑作が数多くあります。
『LAST DANCE 最後の遊戯』はそれを狙ってみました。村川監督の故郷である山形県村山市を舞台に、都会とはまた違うハードボイルド・アクション、そしてアクションの原点である西部劇に挑戦しました。
セントラル・アーツの原点もアクションです。松田優作氏の『遊戯シリーズ』とはまた一味違う『遊戯』をお楽しみ下さい。
■丸山昇一（脚本）
スター映画。をセントラルアーツはずっとやってます。ご愛顧いただき40周年を迎えた「あぶない刑事」シリーズは、最初も今も舘ひろし、柴田恭兵ありきのスタームービーです。その源流となる「遊戯シリーズ」「探偵物語（TV）」もスター松田優作を100％フィーチャーした旧日活系・無国籍風活劇です。このヒット路線を船出から延々と牽引している監督が、村川透。最新作は、柄本佑、宇崎竜童、両スターをお迎え。
やる事はセントラルアーツがずっとやってる伝統の、主役をいかにダサかっこよく、笑っちゃうほど渋く、をスクリーンに染み込ませるか、、まずは脚本を皆んなで練り倒した結果、麻生祐未、玉城ティナ、女優陣の艶々とした毒気とすっとぼけも絶妙に絡み、ごくシンプルなストーリーにいちいち遊び心をまぶしたシーンをシャープにタイトに繋ぎ、村川透ならではのフレンチノワール風、アメリカン西部劇風、早い話が臆面もなく又も無国籍風活劇に、軽やかに仕上がっております。ぜひ 山形産柿酢ポン酢をかけてさっぱりとお召し上がりください。
【動画】伝説の“殺し屋”を巡る謎、半世紀近くの時を経て再び動き出す、伝説への期待が高まる『LAST DANCE 最後の遊戯』特報
松田優作という唯一無二のスターを生み出し、日本のハードボイルド映画史に革命を起こした伝説の「遊戯シリーズ」。45年前の当時のメインスタッフが再集結し、最も濃厚なDNAそのままに新作映画が誕生。『最も危険な遊戯』（1978）『殺人遊戯』（1978）『処刑遊戯』（1979）で、冷徹な狂気と軽妙なユーモアを融合させた新しいダークヒーローとして、日本のハードボイルド映画史に革命を起こした“危険な男”が、半世紀近い時を経て現代によみがえる。
共演には、診療所の院長・野陽菜役に麻生祐未、看護師・風真知役に玉城ティナ、広域暴力団会長・元嶋宗司役に袴田吉彦ほか、実力派キャストが重厚な物語を支える。
監督を務めるのは、「遊戯シリーズ」、『探偵物語』、『あぶない刑事』シリーズなど数々の名作を手掛け、日本映画・テレビ界に数々の伝説的作品を送り出し、スタイリッシュな演出で一時代を築いた日本エンターテインメント界のレジェンド・村川透。脚本には村川監督とともに時代を象徴する男たちを描いてきた丸山昇一が参加し、阪上有紀子が共同脚本を担当。
さらに企画・プロデュースには、『あぶない刑事』シリーズや『復活の日』などで知られる柏原寛司が名を連ねる。当時の製作の魂を知る“暴走系“レジェンドスタッフたちが再結集し、全く衰えぬ熱量のもと、新たなハードボイルド映画を生み出した。
撮影は、村川透監督の故郷・山形県村山市にて全編ロケを敢行。どこか時代に取り残されたような町並みと雄大な自然を背景に、都会とは一線を画す乾いた空気感のなか、ハードボイルドとノスタルジーが交錯する、新たな西部劇のような物語が繰り広げられる。
セントラル・アーツが築き上げたハードボイルドのDNA。村川透、丸山昇一、柏原寛司らが築き上げてきた“男の美学”。そして、松田優作が演じた伝説の殺し屋・鳴海昌平。半世紀近い時を経て、いま新たな物語が幕を開ける--。
ティザービジュアルには、車のボンネットに身を預け、煙草をくゆらせる“探し屋”・三上雄斗（柄本）の姿が切り取られている。45年前に姿を消した伝説の“殺し屋”・鳴海昌平を追う三上。彼が辿り着いたのは、まるで時間に取り残されたような町だった。添えられたコピー「男を探して、ずいぶん昔まで来ちまった」は、ひとりの男を遠くまで追ううちに、失われた昭和の残響や、過去に取り残された男の深い影へと踏みこんでいく本作の世界観を印象づけている。
静けさのなかに深い余韻を残すティザービジュアルが、本作の持つノスタルジーとハードボイルドの香りを鮮烈に映し出し、これから始まる過去と現在をつなぐ謎めいた旅路を予感させるビジュアルとなっている。
特報映像は、45年の時を経て再び動き出す伝説の気配を感じさせる内容となっている。映像は、「松田優作『遊戯シリーズ』COME BACK.」のテロップから幕を開ける。続いて、「伝説の“殺し屋”が消えてから、45年」との言葉が映し出されたあと、車の運転席で目を覚ました“探し屋”・三上雄斗（柄本）が、煙草をくわえたままこちらへ顔を向ける。黒いサングラスに赤いネクタイという印象的なスタイルに加え、渋さと気怠さ、どこかキッチュな魅力をまとったその姿は、松田優作が遺した伝説の残像を感じさせる。
続いて、「探し屋、殺し屋を探せ」という声とともに、「止まっていた時間が、動き出す--」という言葉が映し出される。昭和の面影を色濃く残す夜の寂れた繁華街や、まるで時代に取り残されたような街並みが切り取られ、ノスタルジックな空気が画面を包み込む。映像では、スコープで標的を見張り、待ち伏せし、黒崎の部屋へ潜入する三上の姿も映し出され、“探し屋”として伝説の足跡を追う様子が垣間見える。
一方、宇崎竜童演じる“謎の男”黒崎は、古びたジープを走らせながら夜の街を駆け抜ける。さらに、「伝説の殺し屋だもんな」という言葉とともに、「鳴海昌平」の名が繰り返し呼ばれ、その存在をめぐる謎が浮かび上がっていく。
鳴海昌平とは何者なのか。三上は鳴海に辿り着けるのか--。その答えは明かされないまま、観る者の想像力をかき立てる。伝説の“殺し屋”をめぐるミステリーと、45年の時を経て再び動き出す伝説への期待感を強く印象づける内容となっている。
映画『LAST DANCE 最後の遊戯』は、2027年2月19日より山形県内先行公開、同年2月26日より全国公開。
※柄本、宇崎、麻生、玉城、袴田、村川監督、柏原寛司（企画・プロデュース）、丸山昇一（脚本）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柄本佑（主演・三上雄斗役）
丸山先生のホンは実に色っぽく、村川透監督の演出は懐が深く、宇崎さんとの共演はとても楽しくて、短い撮影期間ではありましたがとても幸せな現場を過ごさせていただきました。
そして初の“本格”ガンアクションです。頑張りました。ぜひお楽しみにして下さい。
■宇崎竜童（主演・黒崎亮二役）
えっ？ あの“遊戯シリーズ”撮るの？ 村川監督で!! 丸山昇一sanがホン書くんだ!!
この企画を聞いた時、万歳、バンザイ、バンザ～イ!!と、子供みたいに、はしゃぎ捲った。出演のオファーまで頂くなんて天にも駆け昇る気持ちだった。んで、アクションシーンも有るんじゃないかとモデルガンとガンベルト買って抜き撃ちの練習も始めた。ワイアット・アープの愛用した銃身が25cmもあるバントライン・スペシャルで。アホか!!早撃ちも抜き撃ちもムリだった。
優作とは「Uターン」のレコーディングで出会い、その後、原田芳雄sanと私と優作の“サングラストリオ”でCMをやって一気に温度が上がって行った。佑kunとは数本ドラマ映画で一緒していて“手練れの役者”と知っていたから全面的に依存させて貰った。thank youねッ!!
本作は村川監督の古里,山形村山の美しい風景の中でThrillingな内容とは逆の和やかなmoodで撮影された。遊戯シリーズを観た人も、知らない若い人にも“J・Film Noir”の秀作として心にとめて貰いたい作品になっていると思います。GO MEN GO!!
■麻生祐未（野陽菜役）
映画界で誰もが憧れる「遊戯シリーズ」。村川監督の新作に出演させていただけることになり、毎日震える気持ちで参加させていただきました。遊戯シリーズの役者さん達は、勿論今でも憧れの存在で、自分の未熟さを痛感する日々でしたが、この最高のスタッフの皆さんとまたご一緒できるよう、これからも映画に携わっていきたいと思います。村川監督が「本当に幸せ！」と嬉しそうに仰っていたのが印象的でした。
今回の『LAST DANCE 最後の遊戯』も、監督の愛が伝わる、とても美しい作品です。
■玉城ティナ（風真知役）
私は今回お話をいただいてから初めて「遊戯シリーズ」を観させていただいたのですが、ハードボイルドという世界観にこれまであまり触れてこなかったこともあり、とてもわくわくしました。ロマンが詰め込まれていて、思わずかっこいい！と呟いたのを覚えています。
■袴田吉彦（元嶋宗司役）
昔から村川監督が創り出す世界観が好きでした。俳優として30年以上活動してきましたが、なかなかご縁に恵まれず、今回出演のお話をいただいたときは本当に嬉しく、とても興奮しました。
実際の撮影現場は、自分がデビューした当時の熱気や空気が残っており、どこか懐かしく、終始心から楽しむことができました。あの頃のような独特の作品の雰囲気と現場の温度感を、ぜひ大きなスクリーンの劇場で体感していただけたら幸いです。
■村川透（監督）
皆さん今日（こんにち）は！ お久し振りです。
大分以前の事ではありますが、念願の日活から映画界に入りながらも五里夢中の中下っ端の中であっても何となし何かとんでもない事が起き表現し難い危機的な状況でも起こるのではないかと云う井戸端の気味の悪さが感じられ、時代の移り変わりの始まりが現実となって行く瞬間が感じられる事があり今でも肌寒く感じられます。
我等人間の作り出す全（あら）ゆる文化芸術芸能その他造り全ては時代が生み出し、時代を超える傑作も時代と共に発展し、やがてその勢いも輝きも時代と共に失われ、次なる時代の発展を迎える事となります。しかしその時代の歴史と共に刻んだ文化芸術音楽も決して完全に消え去るものでなく、いつの日か再び時代が姿を変え戻し蘇る事がある事も必定の理と考えられ深く重く感じられます。
此の度の“ラストダンス”のヒーロー、不滅の黒い鷲が、いつの日か再び時代がイメージを蘇らせ姿を変えた松田優作の黒い鷹との斗いが壮絶な死斗となるのか想像の尽かないドラマとなり胸を躍らせる事になると思います。大衆娯楽芸術映画も将に時代、時代の文化芸術が再び蘇ると信じ小生も映画を撮り続けるかも……
映画をこよなく愛する方々様へ
映画をこよなく愛する 村川 透 より
■柏原寛司（企画・プロデュース）
アメリカのアクション映画には『ゲッタウェイ』など、地方の町や都市を舞台とした傑作が数多くあります。
『LAST DANCE 最後の遊戯』はそれを狙ってみました。村川監督の故郷である山形県村山市を舞台に、都会とはまた違うハードボイルド・アクション、そしてアクションの原点である西部劇に挑戦しました。
セントラル・アーツの原点もアクションです。松田優作氏の『遊戯シリーズ』とはまた一味違う『遊戯』をお楽しみ下さい。
■丸山昇一（脚本）
スター映画。をセントラルアーツはずっとやってます。ご愛顧いただき40周年を迎えた「あぶない刑事」シリーズは、最初も今も舘ひろし、柴田恭兵ありきのスタームービーです。その源流となる「遊戯シリーズ」「探偵物語（TV）」もスター松田優作を100％フィーチャーした旧日活系・無国籍風活劇です。このヒット路線を船出から延々と牽引している監督が、村川透。最新作は、柄本佑、宇崎竜童、両スターをお迎え。
やる事はセントラルアーツがずっとやってる伝統の、主役をいかにダサかっこよく、笑っちゃうほど渋く、をスクリーンに染み込ませるか、、まずは脚本を皆んなで練り倒した結果、麻生祐未、玉城ティナ、女優陣の艶々とした毒気とすっとぼけも絶妙に絡み、ごくシンプルなストーリーにいちいち遊び心をまぶしたシーンをシャープにタイトに繋ぎ、村川透ならではのフレンチノワール風、アメリカン西部劇風、早い話が臆面もなく又も無国籍風活劇に、軽やかに仕上がっております。ぜひ 山形産柿酢ポン酢をかけてさっぱりとお召し上がりください。