「どこにも言ってないんだけど…」人気俳優が突然の衝撃発表 ホスト引退宣言
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#12が9月29日、放送された。最終回の#12では、看板企画「山本裕典、ホストになる。波乱の大阪統一抗争編」がついに最終章を迎え、大阪ホストクラブ「CLUB LOX」の再建に挑んできた俳優・山本裕典が意地とプライドをかけた最後の初回接客に奮闘した。
【動画】山本裕典が突然の衝撃発表
感動のラストを迎えた直後、“ホストの師匠”である軍神（心湊一希）と向き合った山本は「伝えなきゃいけないことがあって、どこにも言ってないんだけど…」と切り出すと、「この度、僕、山本裕典は結婚しました」と、まさかの電撃結婚発表が飛び出した。
突然の発表にスタジオMC陣も「えーっ！？」「マジで！？」と絶叫。番組では、一般女性である妻との仲睦まじい2ショット写真も公開され、山本は「これが最初で最後です。メディアで結婚報告させてもらうのは」「なので今回を最後にプレイヤーを上がりたい」と、ホストを始めて3年半・6店舗で激闘を繰り広げてきたホスト企画からの卒業を表明した。
しかし、軍神は「結婚してても、素晴らしい未来は作れる」「プレイヤーじゃない、作るんだよここから」と熱く力強い言葉で鼓舞。「マジで言ってる？ 俺、向こうの親御さんに言ったよ。『ホスト次で終わりにするんで』って」と面食らう山本だったが、軍神のどこまでもポジティブな姿勢に「お前クレイジーだな！」と笑顔を見せ、師弟の強い絆を感じさせる一幕となった。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【動画】山本裕典が突然の衝撃発表
感動のラストを迎えた直後、“ホストの師匠”である軍神（心湊一希）と向き合った山本は「伝えなきゃいけないことがあって、どこにも言ってないんだけど…」と切り出すと、「この度、僕、山本裕典は結婚しました」と、まさかの電撃結婚発表が飛び出した。
しかし、軍神は「結婚してても、素晴らしい未来は作れる」「プレイヤーじゃない、作るんだよここから」と熱く力強い言葉で鼓舞。「マジで言ってる？ 俺、向こうの親御さんに言ったよ。『ホスト次で終わりにするんで』って」と面食らう山本だったが、軍神のどこまでもポジティブな姿勢に「お前クレイジーだな！」と笑顔を見せ、師弟の強い絆を感じさせる一幕となった。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。