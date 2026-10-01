ソウルのロッテワールドで、アトラクションの待機列にいた子どもがズボンを下ろして排尿する姿が捉えられた。

先月30日、あるオンラインコミュニティに、ロッテワールドのアトラクションの待機列で撮影された写真とともに、目撃情報が投稿された。

投稿者のAさんによると、先月27日午後4時ごろ、ロッテワールドで人々がアトラクションに乗るために並んでいたところ、男の子が列の中でズボンを下ろして排尿したという。

Aさんは、その子どもが同行者と中国語で会話していたとも付け加えた。ただし、写真だけでは子どもの国籍は確認できない。

Aさんは「周囲で待っていた人たちも、予想外の状況に戸惑い、驚いていた」とし、「こういう場合は、後ろに並んでいる人たちに事情を説明して了承を得た上で、トイレに行ってから再び列に並べばよい」と述べた。

投稿を見た一部のネットユーザーは「公共の場でこんなことをしている子どもを、止めようともしない親が問題だ」「アトラクションに早く乗ろうとして、列の中で用を足したのか」などと、子どもと親を批判した。

一方、昨年にもソウルの景福宮（キョンボックン）の神武門（シンムムン）付近にある石塀の下で、70代の中国人観光客が排便していたところを摘発され、反則金を科された事例が報じられている。