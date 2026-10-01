わいせつなパーティーを開き、売春を強要した疑いなどで服役中のヒップホップ界の大物「パフ・ダディ」ことショーン・ディディ・コムズ（56）が、ぜいたくな受刑生活を送っていることが明らかになった。

米NBCは先月30日（現地時間）、ニュージャージー州のフォートディックス連邦刑務所で服役する複数の受刑者の証言や写真、映像などをもとに、コムズが刑務所内でもぜいたくな暮らしをしていると報じた。

証言によると、コムズには料理やトイレ掃除の担当者がおり、彼らがベッドの整頓や洗濯も代わりに行っている。中国式マッサージの担当者も別にいるという。

料理担当者はコムズのためにピザやエンパナーダ、カレーチキンなどを作り、掃除担当者はコムズがトイレを使う前に便器やシャワースペースを清掃する。こうした人たちは、刑務所の外にいる人から、預託金という形で報酬を受け取っているという。

また、コムズはスマートフォンを刑務所内に不正に持ち込み、インスタグラムを利用したり、恋人から送られてきたわいせつな画像を見たりしている。時には抗うつ薬のレメロンを服用したり、不正に持ち込まれたヘネシーなどの高級洋酒を周囲の人たちと分け合って飲んだりしているという。

コムズ側は薬物治療プログラムを理由に、フォートディックス連邦刑務所への収監にこだわっていた。その後まもなく、刑務所内に携帯電話や酒がひそかに持ち込まれ、コムズの身の回りの世話をする受刑者たちには毎月数千ドルが支払われた。

匿名の受刑者は「刑務所では通常見られないことだ」とした上で、「常軌を逸しているように思えるが、あのディディではないか」と語った。別の関係者は「彼が到着したその日からパーティーが始まった」と話した。

これについてコムズ側の関係者は「受刑生活の細部に至るまで監視が続き、メディアがごく普通の刑務所生活までニュースとして取り上げるようになった」とし、「唯一の本当のニュースは、彼が裁判所の判断を待ちながら服役しているということだ」と述べた。

連邦刑務所局の報道官は、プライバシー保護と安全・保安上の理由から、特定の受刑者の状況についてはコメントしないとした上で、「ほかの矯正施設と同様、施設内への禁制品の持ち込みという問題に引き続き対処している」と、一般論を述べるにとどめた。

米ヒップホップ界で成功した実業家の1人に数えられるコムズは、「フリーク・オフ（Freak Offs）」と呼ばれる私的なパーティーを組織的に開き、集団での性行為を強要した疑いなどで2024年9月に逮捕された。懲役4年2カ月の判決を受け、服役している。