元バレーボール女子日本代表の大友愛さん（44）が1日、自身のSNSを更新し、夫で柔道の元世界選手権73キロ級王者・秋本啓之氏（40）との離婚を発表した。

大友さんは文書で「いつも応援し、温かく見守ってくださっている皆さまへ」と書き出し「ご報告があります。2026年を迎えて間もなく、離婚いたしました」と公表。「これまでたくさん悩み、考え、この決断に至りました」と続けた。

「子どもたちのことは、これから元夫とお互いに協力しながら、支えていきたいと思っています」とし、「昨年、父を亡くし、改めて人生について考えることが増えました」と記した。

「これからも自分らしく、一日一日を大切に、前を向いて歩んでいきたいと思います」とつづり、「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします 2026・10・1 大友愛」と結んだ。

さらに「色々な意見、憶測があるかと思いますが 本当のことを知ってるのはごく僅かな方しかいません。子供達のサポートも含め自分の人生を大切に過ごしていきたいと思います。日頃からお世話になっている方々にSNSを通してお伝えすることとなり申し訳ありません。今後ともよろしくお願いします」とも添えた。

大友さんは2006年にビーチバレー選手の山本辰生氏と結婚。同年8月に長女でバレーボール女子日本代表の美空を出産したが、12年に離婚。13年に秋本氏と再婚し、現在は4児の母となっていた。