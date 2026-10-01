忌野清志郎の歌と長女・百世の消しゴムハンコがアニメに ドキュメンタリー映画の新カット公開＆トーク上映決定
忌野清志郎の歌と言葉、その精神を受け継ぐ人々の姿に迫るドキュメンタリー映画『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた』（10月2日公開）から、新たな場面写真とアニメーションカットが公開された。東京・アップリンク吉祥寺では、三宅伸治らを迎えるトークショー付き上映も開催される。
【画像】この記事で紹介されているそのほかの場面写真
本作は、2025年にデビュー55周年を迎えた清志郎の記念企画。RCサクセションをはじめ、さまざまなバンドやソロ活動を通じて、愛と反骨を胸にロックを鳴らし続けた清志郎の姿を、膨大なアーカイブから厳選した映像でたどる。自ら創作の源泉を語る言葉やライブパフォーマンスを通して、信念を貫いた表現に迫る。監督は『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』（2024年）の相原裕美が務めた。
公開された場面写真には、ステージでのライブパフォーマンスに加え、ギターを手に会議室の卓上で泉谷しげるとセッションする姿などが収められている。
アニメーションパートでは、清志郎の長女で消しゴムハンコ作家の百世による作品と、清志郎の楽曲がコラボレーション。百世の消しゴムハンコの世界観と、清志郎のライブシーンをアニメーションで表現している。制作は伊藤有壱率いるI.TOON ANIMATION STUDIOが担当し、ライブシーンのアニメーションには、アニメーション作家のまるあかりを起用した。
トークショー付き上映は、アップリンク吉祥寺で10月6日、10日、22日に開催。6日は清志郎とともに活動し、本作にも出演するミュージシャンの三宅伸治、10日はRCサクセション時代のライブ写真を数多く撮影したフォトグラファーの有賀幹夫、22日は本作の企画にも携わり、長年清志郎の宣伝を担当した高橋ROCK ME BABYが登壇する予定だ。
MCは全日、TOWER RECORDS吉祥寺パルコ店店長の村越辰哉が担当。入場料は税込2200円で、ムビチケも使用できる。登壇者は変更となる場合がある。
【画像】この記事で紹介されているそのほかの場面写真
本作は、2025年にデビュー55周年を迎えた清志郎の記念企画。RCサクセションをはじめ、さまざまなバンドやソロ活動を通じて、愛と反骨を胸にロックを鳴らし続けた清志郎の姿を、膨大なアーカイブから厳選した映像でたどる。自ら創作の源泉を語る言葉やライブパフォーマンスを通して、信念を貫いた表現に迫る。監督は『トノバン 音楽家 加藤和彦とその時代』（2024年）の相原裕美が務めた。
アニメーションパートでは、清志郎の長女で消しゴムハンコ作家の百世による作品と、清志郎の楽曲がコラボレーション。百世の消しゴムハンコの世界観と、清志郎のライブシーンをアニメーションで表現している。制作は伊藤有壱率いるI.TOON ANIMATION STUDIOが担当し、ライブシーンのアニメーションには、アニメーション作家のまるあかりを起用した。
トークショー付き上映は、アップリンク吉祥寺で10月6日、10日、22日に開催。6日は清志郎とともに活動し、本作にも出演するミュージシャンの三宅伸治、10日はRCサクセション時代のライブ写真を数多く撮影したフォトグラファーの有賀幹夫、22日は本作の企画にも携わり、長年清志郎の宣伝を担当した高橋ROCK ME BABYが登壇する予定だ。
MCは全日、TOWER RECORDS吉祥寺パルコ店店長の村越辰哉が担当。入場料は税込2200円で、ムビチケも使用できる。登壇者は変更となる場合がある。