14年ぶりにスクリーンへ帰ってきた「踊る大捜査線」が好調なスタートを切っている。9月18日に公開された織田裕二（58）主演映画「踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ！」は、興行通信社調べで公開6日間の観客動員118万人、興行収入16億円9000万円を記録。1997年の連続ドラマから始まった「踊る」シリーズは、これまでの映画8作品で累計興行収入524.1億円、累計動員3863万人超を記録するフジテレビ屈指のキラーコンテンツだけに、その底力を改めて見せつけた。

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一方、作品の内容については往年の「踊る」らしさを喜ぶ声と、演出やストーリーに物足りなさを指摘する声で評価が割れているが、そんな中、思わぬ形で株を上げているのが、青島俊作の同僚・恩田すみれを演じてきた深津絵里（53）だ。

今作にはユースケ・サンタマリア（55）、水野美紀（52）、真矢ミキ（62）、寺島進（62）ら旧シリーズのメンバーも参加しているが、深津の新規出演はなく、すみれが登場するのは過去映像による回想シーンのみとなっている。ファンからは深津の不在を嘆く声が多いかと思いきや、意外にも評価されているようだ。

■『すみれは？』の疑問から生まれる作品の“余白”

「人気シリーズを復活させると、製作側はどうしても『あの人も出してほしい』というファンの心情を意識せざるを得ません。ただ、俳優はその後も別の作品でキャリアを重ねており、過去のキャラクターをもう一度演じることが、現在の本人のイメージやキャリアに必ずプラスになるとは限らず、過去のイメージを崩してしまうというリスクもあります。今回、深津さんがあえて出演しないことにより、『なぜ出ないのか』『すみれはどうなったのか』とファンが考える余白が生まれ、それが作品への関心にもつながる話題性のひとつを生んでいたとも言えるでしょう。ヒット確実の過去復活作にあえて出ない深津さんの『勇気』が奏功しました」（映画製作関係者）

深津が最後に新たなすみれを演じたのは、12年公開の「踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望」。青島とすみれの相棒以上恋人未満の距離感はシリーズの大きな魅力だっただけに、年月を経た2人のその後を見たいファンがいるのも当然だろう。しかし、そこには過去作復活ならではの危うさもある。

「続編で昔の人気キャラクターを再登場させると、あえて曖昧にされてきた関係性に公式の答えを出してしまうことにもなりかねません。結婚したのか、どんな生活を送っているのかまで描けば、それがファンの想像と違った瞬間に幻滅につながるリスクもあります。逆に昔とまったく同じ関係性なら、なぜあえて今これを描く必要があったのか、という違和感にもなり得てしまう。過去の人気コンテンツは知名度があるぶん安全牌に見えますが、思い出を壊すリスクも大きいと言えるでしょう」（同前）

今回の「踊る」は、織田という絶対的な主人公を残しながら、趣里（36）、白洲迅（33）、NEWSの増田貴久（40）ら新たなメンバーをキャスティングした。人気作の復活で必要となるのは、適度なファンサービスと美しい記憶のまま残すバランス感なのかもしれない。

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まさに、艱難辛苦の末の公開だったと言えよう。関連記事【もっと読む】織田裕二「踊る大捜査線」復活までのドタバタ劇…ようやく製作発表も、公開が2年後になったワケ…では、同作の公開が2年後になってしまった理由について伝えている。