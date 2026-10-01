生成AIや翻訳アプリの普及で、身元や国籍を偽り標的に近づくことがかつてなく容易になった。結果、「ハニートラップ」の手口も巧妙化し、その射程は一般人にも広がっているという。話題のTVドラマ『VIVANT』第2シーズン（TBS系）の監修を務める元公安捜査官、松丸俊彦氏にライター・河合桃子氏が聞いた。【前後編の後編】

令和のハニトラ「セクストーション」

これまでの話は、仕事の打ち上げなど外出先で狙われる例だ。しかし松丸氏は自宅から一歩も出ずに個人の財産を奪うために巧みにゆする「セクストーション」の脅威も語る。

セクストーションは、「sex＋extortion（脅迫）」の造語だ。SNSやマッチングアプリで知り合った相手との卑猥なやり取りを通じて自身の性的な画像や動画を送らせ、「知人にばらまく」と脅して金銭などを要求する犯罪だ。近年、その被害件数は増加の一途を辿っている。

松丸氏は「一般的なハニトラとは異なるが、性的魅力をオンライン上で利用する点で令和のハニトラと言える」と位置づける。

「SNSなどで知り合った異性からビデオ通話に誘われ、会話で体つきを褒められ、裸を見せ合おうと提案される。求めに応じて自身の性器を見せると相手の態度が急変。通話は切られ、メッセージで《録画している。フォロワーや友人にばらまかれたくなければ、○万円を振り込め》などと金銭を要求されるケースです」

これは2017年頃から現在に至るまで男性だけでなく女性被害者も増えている。

一般企業における情報管理研修は不十分

ハニトラにしろこのセクストーションにしろ、実際に性的写真や動画を元に脅された場合、すべき行動、してはいけない行動は何か。

「まず会ったことのない相手には一円も振り込まないことです。もちろん会ってゆすられたとしてもその要求に応じてはいけません。恥ずかしいとは思いますが、必ず会社の上司や同僚、あるいは消費者生活センターや警察相談専用電話『＃9110』、私のようなコンサルタントなど誰かに相談することです」

また松丸氏は「ロマンス詐欺も令和型ハニトラの代表格」と話す。

「2年ほど前、某週刊誌の敏腕記者の取材を受けた際に、その方が『実はフェイスブックを通じて連絡してきた女性とやりとりしている』と相談されました。私が『それは詐欺だ』と言うと、その記者は『そんなはずはない』と言っていたのですが、後日、『投資に誘われました。詐欺でした……』と連絡がありました。その記者は事なきを得ましたが、敏腕記者ですらだまされかけるのです。今やどんな人もハニトラへの危機管理能力を身につけるべきです」

その点で松丸氏は、日本における情報管理教育の不十分さを指摘する。

「公安をはじめとする警察、外務省ではハニトラ対策を含むスパイ対策や情報管理研修を十分に行なっています。しかし、一般企業における情報管理研修は不十分です。ロシアや中国にとどまらず、日本国内でも産業スパイに情報を狙われるおそれがありますから。カフェでパソコンを開いたまま席を立つ人をよく見かけますが、日常のさまざまな場面で危機管理意識の低さを感じます」

ハニトラにセクストーション、ロマンス詐欺。「自分は絶対にだまされない」という思い込みは通用しない。その驕り自体が弱点になり得ると自覚すべきだ。

（前編から読む）

【プロフィール】

河合桃子（かわい・ももこ）／1977年、東京都生まれ。ライター。幅広く取材活動を行なっており、特に性風俗にまつわるアングラな業界を長年取材している。積水ハウス55億円詐欺事件を取材した『地面師連絡役カトウ』で、第32回小学館ノンフィクション大賞を受賞。

※週刊ポスト2026年10月9日号