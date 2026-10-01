トランプ大統領が韓国による最大31兆円の投資計画発表　「パートナーシップをかつてないほど強固にする大きな一歩」　見返りに関税15％に引き下げ

アメリカのトランプ大統領は30日、アメリカのプロジェクトに、韓国が最大2000億ドル（約31兆円）を投資するとの計画を発表しました。

トランプ大統領：

韓国および太平洋地域全体とのパートナーシップをかつてないほど強固なものにするための大きな一歩だ。韓国側は数千億ドルを投資し、その見返りとして、韓国の関税を15％に引き下げる。

トランプ大統領が発表した韓国による投資計画は、2025年、韓国がアメリカとの貿易協定の一環として提示した、3500億ドル（約55兆円）の戦略的投資パッケージに基づく、最初の主要プロジェクトです。

このプロジェクトには、テキサス州に発電所を建設する計画や、アラスカ州に液化天然ガスを輸出するためのパイプラインを建設する計画など含まれています。

アラスカ州では中間選挙の上院選が激戦となっていて、この計画を長年推進してきた共和党のサリバン上院議員が再選を目指しています。

サリバン上院議員は、大統領執務室で「今後50年から100年にわたり、アラスカの人々に低コストのエネルギーが供給される」とアピールしました。