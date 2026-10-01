本宮泰風、ヤクザ役初挑戦の吉野北人を称賛「努力が詰まっている」 『昨夜は殺れたかも』一触即発の本編映像公開
THE RAMPAGEの吉野北人と鈴木愛理がダブル主演を務める映画『昨夜は殺れたかも』（10月23日公開）から、本編映像が公開された。吉野演じる元ヤクザの会社員・藤堂光弘と、本宮泰風演じる元若頭の社長・梶谷が、会議室で一触即発となる場面が収められている。
【動画】王林も震え上がる、吉野北人と本宮泰風の一触即発シーン
本作は、藤石波矢と辻堂ゆめが夫視点、妻視点をリレー形式で書き分けた同名小説（講談社タイガ）を実写化。元ヤクザであることを隠して平凡なサラリーマンとして暮らす光弘と、帰国子女の敏腕社長という素顔を隠して専業主婦を演じる咲奈（鈴木）の物語だ。互いを愛する夫婦が、秘密を抱えたまま些細な勘違いを重ね、やがて殺し合いにまで発展していく。監督は松木創、脚本はブラジリィー・アン・山田が担当する。
公開された映像は、光弘が勤める人材派遣会社「ランカージョブ」での一幕。映画やドラマのエキストラ派遣にも事業を広げる同社では、光弘も持ち前の腕っぷしを生かして出演し、売り上げに貢献している。しかし、妻に過去を知られたくない光弘は、「これ以上、ヤクザ役は勘弁してください。あんな姿、妻にバレたら…」と社長の梶谷に訴える。
しかし、売り上げを優先する梶谷には、その心配も届かない。撮影で満身創痍となった光弘に、「“荒川のピラニア”と呼ばれた男が…情けねぇな」と言い放つと、光弘も「その呼び方やめてください、カタギの社員もいるんだ。元ヤクザだってバレたら…」と反発。梶谷が光弘の胸ぐらをつかみ、怒号が飛び交う事態となる。
そこへ、事務員の野中（王林）がドアの隙間から恐る恐る声をかける。お茶を持つ手が震える野中に、2人は一転して満面の笑み。「ノックくらいしようね」「もう仕事には慣れたかな？」と取り繕うものの、野中は何も言わずに逃げ出してしまう。「明らかに気づかれてましたよ」と焦る光弘に、梶谷は「いつまで女房に隠し通すつもりだ」と釘を刺す。途端に光弘は表情を曇らせるのだった。
初めてヤクザ役に挑んだ吉野は、完成披露上映会で「自分がヤクザというイメージが湧かずに不安でしたが、頭として本宮さんがいるのでリアルな部分は本宮さんに任せて…。僕はコミカルで親しみやすいヤクザを演じました」と説明。本宮は「こんなにカワイイ子に出来るのか？キラキラした目をしやがって！…と思ったけれど、北人の努力が詰まっている」と、その演技を称賛していた。劇中さながらの師弟関係で結ばれた2人の息の合ったコミカルな掛け合いも本作の見どころの一つだ。
【動画】王林も震え上がる、吉野北人と本宮泰風の一触即発シーン
本作は、藤石波矢と辻堂ゆめが夫視点、妻視点をリレー形式で書き分けた同名小説（講談社タイガ）を実写化。元ヤクザであることを隠して平凡なサラリーマンとして暮らす光弘と、帰国子女の敏腕社長という素顔を隠して専業主婦を演じる咲奈（鈴木）の物語だ。互いを愛する夫婦が、秘密を抱えたまま些細な勘違いを重ね、やがて殺し合いにまで発展していく。監督は松木創、脚本はブラジリィー・アン・山田が担当する。
しかし、売り上げを優先する梶谷には、その心配も届かない。撮影で満身創痍となった光弘に、「“荒川のピラニア”と呼ばれた男が…情けねぇな」と言い放つと、光弘も「その呼び方やめてください、カタギの社員もいるんだ。元ヤクザだってバレたら…」と反発。梶谷が光弘の胸ぐらをつかみ、怒号が飛び交う事態となる。
そこへ、事務員の野中（王林）がドアの隙間から恐る恐る声をかける。お茶を持つ手が震える野中に、2人は一転して満面の笑み。「ノックくらいしようね」「もう仕事には慣れたかな？」と取り繕うものの、野中は何も言わずに逃げ出してしまう。「明らかに気づかれてましたよ」と焦る光弘に、梶谷は「いつまで女房に隠し通すつもりだ」と釘を刺す。途端に光弘は表情を曇らせるのだった。
初めてヤクザ役に挑んだ吉野は、完成披露上映会で「自分がヤクザというイメージが湧かずに不安でしたが、頭として本宮さんがいるのでリアルな部分は本宮さんに任せて…。僕はコミカルで親しみやすいヤクザを演じました」と説明。本宮は「こんなにカワイイ子に出来るのか？キラキラした目をしやがって！…と思ったけれど、北人の努力が詰まっている」と、その演技を称賛していた。劇中さながらの師弟関係で結ばれた2人の息の合ったコミカルな掛け合いも本作の見どころの一つだ。