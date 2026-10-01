千鳥・大悟が贈る『THE ONE SHOT』シーズン2決定！ 異例のスピードに「私が一番驚いています」
お笑いコンビ千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーを務める日本の「ディズニープラス」初となるオリジナルバラエティ番組『THE ONE SHOT』（ザ・ワンショット）のシーズン2が異例のスピードで決定。大悟からのコメント映像も公開された。
【動画】「まさかこんなに早くやることになるとは」とシーズン2決定について語る千鳥・大悟
千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーとして世界へ仕掛ける本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。
大悟自らが選び抜いた芸人“8人”が、3ヵ月という期間の中で自ら脚本・監督を務めたショートフィルムを本気で制作。課せられたルールは、【作品の中に“1つ”だけボケを入れろ】--たったそれだけ。考え抜かれたフリと、たった１つのボケで競い合う、芸人たちの“真の力”が試される前代未聞の新たな大会となっている。
シーズン1では、堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、後藤淳平（ジャルジャル）、山内健司（かまいたち）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）という、ボケの精鋭8人が、初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT”の座をかけて熱い戦いを繰り広げた。
8月12日から配信が始まると、2026年にディズニープラスで配信された日本発のバラエティ作品の中で、世界・アジア・日本のすべての地域で視聴数No.1（※配信開始後14日間の視聴実績に基づく）を記録するという大ヒットスタートに。驚異的な記録を達成し、大きな反響を生んでいる。
そんな本作の大反響を受け、異例のスピードでシーズン2が決定。詳しい内容は未定だが、さらにパワーアップした「フリ」と「ボケ」、挑戦者たちの全身全霊を賭けた“ONE SHOT”に期待がかかる。
シーズン2決定に併せて公開された映像で大悟は「なんと、もうシーズン2をやることになりました。私が一番驚いています」とコメント。「次はどんな芸人が出てくるのか。そのへんは相変わらずまだ何も決まっていません。 でも、だからこそ楽しみにしてもらえたらうれしいです。 もし『我こそは！』という方がおったら、ぜひ私まで連絡ください」と次なる挑戦者へ呼びかけた。
バラエティ番組『THE ONE SHOT』はディズニープラス スターで全話独占配信中。
千鳥・大悟のコメント全文は以下の通り。
▼エグゼクティブプロデューサー 大悟（千鳥）コメント
『THE ONE SHOT』エグゼクティブプロデューサーの千鳥・大悟です。
なんと、もうシーズン2をやることになりました。私が一番驚いています。
世界でも、アジアでも、日本でも、ディズニープラスのバラエティ作品としてたくさんの方に観ていただいているそうで、 本当にありがとうございます！
まさかこんなに早くシーズン2をやることになるとは思っていませんでした。
次はどんな芸人が出てくるのか。そのへんは相変わらずまだ何も決まっていません。
でも、だからこそ楽しみにしてもらえたらうれしいです。
もし「我こそは！」という方がおったら、ぜひ私まで連絡ください。
そして、まだ「THE ONE SHOT」を観たことがないという方も、シーズン2が始まるまでにまだ時間があります。
ぜひディズニープラスでシーズン1をお楽しみください。
芸人のみなさん、新しい挑戦待ってます！
【動画】「まさかこんなに早くやることになるとは」とシーズン2決定について語る千鳥・大悟
千鳥・大悟がエグゼクティブプロデューサーとして世界へ仕掛ける本番組は、「映画」と「お笑い」を掛け合わせた、まったく新しいお笑いプロデュースバトル。
シーズン1では、堀内健（ネプチューン）、秋山竜次（ロバート）、又吉直樹（ピース）、後藤淳平（ジャルジャル）、山内健司（かまいたち）、天竺川原、じろう（シソンヌ）、国崎和也（ランジャタイ）という、ボケの精鋭8人が、初代THE ONE SHOT王者の称号“GOLDEN ONE SHOT”の座をかけて熱い戦いを繰り広げた。
8月12日から配信が始まると、2026年にディズニープラスで配信された日本発のバラエティ作品の中で、世界・アジア・日本のすべての地域で視聴数No.1（※配信開始後14日間の視聴実績に基づく）を記録するという大ヒットスタートに。驚異的な記録を達成し、大きな反響を生んでいる。
そんな本作の大反響を受け、異例のスピードでシーズン2が決定。詳しい内容は未定だが、さらにパワーアップした「フリ」と「ボケ」、挑戦者たちの全身全霊を賭けた“ONE SHOT”に期待がかかる。
シーズン2決定に併せて公開された映像で大悟は「なんと、もうシーズン2をやることになりました。私が一番驚いています」とコメント。「次はどんな芸人が出てくるのか。そのへんは相変わらずまだ何も決まっていません。 でも、だからこそ楽しみにしてもらえたらうれしいです。 もし『我こそは！』という方がおったら、ぜひ私まで連絡ください」と次なる挑戦者へ呼びかけた。
バラエティ番組『THE ONE SHOT』はディズニープラス スターで全話独占配信中。
千鳥・大悟のコメント全文は以下の通り。
▼エグゼクティブプロデューサー 大悟（千鳥）コメント
『THE ONE SHOT』エグゼクティブプロデューサーの千鳥・大悟です。
なんと、もうシーズン2をやることになりました。私が一番驚いています。
世界でも、アジアでも、日本でも、ディズニープラスのバラエティ作品としてたくさんの方に観ていただいているそうで、 本当にありがとうございます！
まさかこんなに早くシーズン2をやることになるとは思っていませんでした。
次はどんな芸人が出てくるのか。そのへんは相変わらずまだ何も決まっていません。
でも、だからこそ楽しみにしてもらえたらうれしいです。
もし「我こそは！」という方がおったら、ぜひ私まで連絡ください。
そして、まだ「THE ONE SHOT」を観たことがないという方も、シーズン2が始まるまでにまだ時間があります。
ぜひディズニープラスでシーズン1をお楽しみください。
芸人のみなさん、新しい挑戦待ってます！